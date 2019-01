Overwegend ACE-namen in nieuw managementteam Chubb Benelux

Chubb maakt vandaag het team bekend dat de organisatie in de Benelux zal leiden, terwijl de integratie tussen het oude Chubb en ACE verder verloopt. Van de vijftien leden in het managementteam zijn er slechts drie afkomstig van het oude Chubb.

Verzekeraar ACE nam Chubb in 2015 over. Het fusiebedrijf besloot verder te gaan onder de naam Chubb, ook al hebben de aandeelhouders van Chubb slechts 30% van de aandelen van het fusiebedrijf in handen.

Vijftien personen

Ron Verhulsdonck werd al eerder benoemd tot Country President voor de Benelux. Hij bekleedde die functie ook bij ACE. Monique Kooijman, country manager van het oude Chubb, hielp hem met de integratie, maar zal het fusiebedrijf binnenkort verlaten. Inclusief Verhulsdonck bestaat het managementteam uit vijftien personen. Drie daarvan zijn afkomstig van Chubb, twaalf van ACE.

Verhulsdonck zegt: “Ons sterke nieuwe managementteam heeft ruime ervaring en kennis die cruciaal zal zijn voor het succesvol integreren en verder laten groeien van het nieuwe Chubb in de Benelux. We kijken er naar uit om samen te werken met het intermediair, onze partners en klanten en hen het verzekeringsvakmanschap te bieden waar Chubb voor staat.”