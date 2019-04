‘Europa moet fintech faciliteren, niet frustreren’

Van Nieuwenhuizen is blij dat er nu eindelijk aandacht komt voor de toekomst van innovatie bij financiële instellingen. “Als het gaat over de bankensector, hebben we het nog steeds vooral over de gevolgen van de crises en de bedreigingen die op de loer kunnen liggen. Maar we moeten juist focussen op de innovatieve toekomst van banken en andere financiële instellingen, die ook voor consumenten van grote invloed zal zijn op de manier waarop zij hun financiën kunnen organiseren in de toekomst. De komende tijd ga ik Europese regelgeving proberen zodanig aan te passen dat fintech wordt gefaciliteerd, in plaats van gefrustreerd.”

Snelle ontwikkelingen

De ontwikkelingen binnen fintech gaan snel. Wereldwijd werd er in 2015 voor $19 mld dollar geïnvesteerd in opkomende fintech start-ups, tegenover $1,5 mld dollar vijf jaar eerder. Minister Dijsselbloem riep eerder dit jaar al dat Nederland een fintech-centrum moet worden. Iets minder lang geleden heeft EY een goedbezochte bijeenkomst over fintech georganiseerd en daar werd geconcludeerd dat het geen hype meer is. Vorige maand is via een onderzoek van KMPG bekend geworden dat verzekeraars ook eindelijk hun ogen openen voor de ontwikkelingen binnen fintech.