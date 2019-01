Dijsselbloem heeft meer tijd nodig voor Kamervragen Ennia

Minister Dijsselbloem heeft meer tijd nodig voor de beantwoording van Kamervragen over de Antilliaanse verzekeraar Ennia. De verzekeraar kwam recent in het nieuws omdat ze onder de ogen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en De Nederlandsche Bank (DNB) zou zijn leeg getrokken door de eigenaar. De beantwoording van de Kamervragen over deze kwestie vergt volgens Dijsselbloem “nadere afstemming”.

De Kamerleden De Vries (VVD), Bosman (VVD) en Van Raak (SP) wilden onder meer weten wat de gevolgen zijn als een verzekeraar zoals Ennia op Curaçao omvalt. Ook vroegen zij aan Dijsselbloem en minister Plasterk -verantwoordelijk voor Koninkrijkszaken, hoe het met de kwaliteit van de lokale toezichthouders op de Antillen is gesteld en willen ze van hen weten of het klopt dat DNB al in 2011 is gewaarschuwd voor het gerommel bij Ennia.

De eigenaar van Ennia, de Iraanse Texaan Hushang Ansary (90), gebruikte de verzekeraar onder meer om een in 1995 door orkanen verwoest vakantiepark op Sint Maarten op af te wikkelen. In totaal betaalde Ennia tot nu toe € 279 mln euro voor het vastgoedproject. Mede door deze investering bestaat er vrees dat de polissen van tienduizenden Antilliaanse verzekerden ongedekt zijn. Ennia zelf ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden.