Woekertoer 2016: ‘Gratis advies over woekerpolis tijdens marathonsessie’

Vereniging Woekerpolis.nl organiseert zaterdag 11 juni een adviesmarathon voor gedupeerden met een woekerpolis. Meer dan 30 adviseurs zitten de hele dag in Het Oude Tolhuys in Utrecht klaar. Aanwezigen krijgen “gratis onafhankelijk advies” over wat ze met hun woekerpolis moeten doen en hoe ze hun schade vergoed kunnen krijgen. Daarvoor zijn zowel financiële als juridische adviseurs aanwezig.

Binnen een paar dagen meldden zich al 400 belangstellenden aan, waarmee al meer dan de helft van de beschikbare plaatsen vergeven is, zo laat de organisatie weten. De adviesmarathon is een vervolg op de Woekertoer die de vereniging in 2014 en 2015 ook al organiseerde en waarbij consumenten gratis onafhankelijk advies kregen. Dit jaar is gekozen voor één centrale locatie in Utrecht, Het Oude Tolhuys. Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis: “Voor de adviseurs wordt het een echte marathon. Van 10 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds gaan zij mensen met een woekerpolis op weg helpen.”

Advies

Aanbieders van woekerpolissen zijn wettelijk verplicht om hun klanten te benaderen. De klant moet dan kiezen of hij zijn polis wil aanpassen, beëindigen of ongewijzigd wil laten doorlopen. Een groot deel van de klanten reageert volgens de vereniging niet op de brieven van hun verzekeraar. Flipse: “Veel mensen weten wel dat ze iets met hun woekerpolis moeten doen, maar vertrouwen de adviezen van hun maatschappij of tussenpersoon niet. Tijdens de adviesmarathon krijgen ze écht onafhankelijk advies. Daarna weten ze wat ze met de polis moeten doen en hoe ze hun schade vergoed kunnen krijgen.”