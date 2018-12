Wet civielrechtelijk bestuursverbod treedt in werking op 1 juli 2016

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2016 is bepaald dat de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking treedt met ingang van 1 juli 2016.

Vorig jaar en onlangs hebben wij op onze Kennispagina bericht over het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod. Onder de titel “Wet civielrechtelijk bestuursverbod treedt in werking op 1 juli 2015: (malafide) bestuurders, opgepast!” is een uiteenzetting gegeven over het betreffende wetsvoorstel en de consequenties daarvan voor bestuurders/commissarissen.

Het wetsvoorstel aangaande de mogelijkheid een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen is op 5 april 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 25 april 2016 is de wet civielrechtelijk bestuursverbod van 8 april 2016 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet zal leiden tot de invoeging van de artikelen 106a t/m 106e in de Faillissementswet.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2016 is bepaald dat de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking treedt met ingang van 1 juli 2016.

Auteur: Daan Baas