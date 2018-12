Wabeke: ‘Alle kosten meerekenen voor compensatie woekerpolis’

Het geschil draait om de kosten van beleggingsfondsen waarin ASR belegde voor klanten met een woekerpolis. De verzekeraar neemt die kosten volgens de stichting niet mee bij de berekening van de compensatie. Volgens Woekerpolisproces gaat dat echter in tegen de eerder afgesproken compensatieregeling. Die stelde dat rekening moet worden gehouden met alle in rekening gebrachte kosten. Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting, vertelt dat er met de berekening van de compensatie volgens de Wabeke-norm geen rekening is gehouden met onderliggende kosten. “Dat scheelt per polis een half procent, een paar duizend euro. Alle kosten moeten worden meegerekend, dat was de afspraak. Die is nu geschonden door ASR.”

Televisie

EenVandaag besteedt woensdagavond ook aandacht aan de vernieuwde claim van Woekerpolisproces. Volgens Lijesen komt ook voormalig financieel ombudsman Jan Wolter Wabeke aan het woord. “Wabeke verklaart vanavond op televisie dat alle kosten, inclusief de onderliggende kosten, ook daadwerkelijk álle kosten zijn. Ik denk dat dit nog wel wat teweeg gaat brengen.”

De stichting Woekerpolisproces legde in april 2014 al een miljoenenclaim namens gedupeerde klanten neer bij ASR.