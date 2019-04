Vivat-baas Ron van Oijen: ‘Omarm de Aziatische cultuur’

Hij is gewend aan groei; Ron van Oijen, de nieuwe topman van Vivat. Hij is optimistisch en ziet alleen maar kansen in de Nederlandse markt. Van aandeelhouder Anbang krijgt hij steeds meer vertrouwen. Zo werkt dat in de Chinese cultuur. En dat weet Van Oijen als geen ander na een lange carrière in Azië. Voor Vivat keerde hij in februari van dit jaar terug. Hij vertelt over die stap in een interview in am:magazine dat vrijdag op de mat valt. Het is voor het eerst dat Ron van Oijen met de Nederlandse pers praat.

Van Oijen werkte twintig jaar in het buitenland, waarvan twaalf in Azië. Hij heeft alleen maar groei meegemaakt. Hij zegt: “Dat went. Als ik sprak met ex-studievrienden dan zeiden ze: je zou het eens in een andere markt moeten proberen. Dat wordt dus de uitdaging. Ik kijk door een andere bril naar de Nederlandse markt, er liggen heel veel kansen maar niemand doet er wat mee.”

Kosten en kansen

De nieuwe topman heeft de taak om honderden mensen te ontslaan. “Als ik kijk naar de Nederlandse markt dan is duidelijk dat de kosten van verzekeraars omlaag moeten. Dat moet echt. En daar zijn we nu ook mee bezig, er gaan 900 tot 1200 mensen uit. Dat is een vervelende actie, maar die moet wel gebeuren. Ook onze werknemers zien in dat het een noodzakelijke stap is.”

Maar er zijn ook veel kansen zegt hij. “Ik zie in Reaal en Zwitserleven twee ijzersterke merken die de afgelopen jaren niet zijn gegroeid, daar moet je wat mee doen. Ik wil het bedrijf modern maken en productkansen benutten. Op pensioengebied zie ik met Zwitserleven wel kansen in individueel pensioen. Kijk eens naar de zzp’ers in Nederland waar niemand een goede oplossing voor heeft. We moeten dus zorgen dat we individuele gaten kunnen vullen. Als de overheid dat fiscaal aantrekkelijk maakt, dan wordt dat booming. Ik wil best met de overheid gaan praten. Dat is een enorme kans.”

Beleggingsverzekering

Gevraagd naar de plannen met Reaal zegt de topman: “Ik denk aan beleggingsverzekeringen. Ik zou er zelf een willen kopen, want op de bank krijg ik niks voor mijn geld. Een beleggingsverzekering is een potentieel goed product met een slechte geschiedenis. In Azië, waar de producten zijn aangepast naar aanleiding van de ervaringen uit Europa, loopt het als een trein. Alle Nederlandse verzekeraars samen moeten het vertrouwen van de klant terugwinnen. Met onderwijs, met reclames.”

Exitberichten

Op amweb verschenen de afgelopen maanden veel berichten over het senior management dat massaal wegging bij Vivat. Van Oijen: “Je krijgt andere mensen met heel veel kennis terug. Je hebt vers bloed nodig. Van sommige mensen dacht ik: het is goed dat je gaat. Maar er gaan ook mensen weg van wie ik het jammer vind. Dan vraag ik naar de redenen. Vaak zeiden ze dat ze ergens anders een grotere en betere kans konden krijgen. Het had niet zoveel met Vivat of Anbang te maken.”

Chinese collega’s

Maar het had soms wel te maken met de cultuurverschillen, erkent Van Oijen later in het interview. “Ik denk dat de eerste mensen die zijn vertrokken inderdaad tegen de wrijving aanliepen van het werken met twee verschillende culturen. Ze accepteerden dat niet. De groep die is gebleven heeft het omarmd. En ik zie dat de Chinese collega’s ook heel veel dingen leren.”

Hij vindt dat Nederlandse collega’s moeten proberen om de Aziatische cultuur te omarmen, want dan verrijk je jezelf. “Wij kijken bijvoorbeeld op het horloge, zij op de kalender. Zij denken altijd long term. Niets is voor de korte termijn. Het kopen van Vivat is óók geen kortetermijninvestering voor ze. Tussen collega’s onderling vraagt het om begrip. Je kunt in een meeting niet tegen een Aziaat zeggen: I disagree. Je zegt: ik respecteer je mening, maar zou ik mijn mening ook mogen geven?”

Schillen

In de top 100 van Vivat zitten volgens Van Oijen niet meer dan tien Chinezen. “Ik denk dat het er op termijn eerder minder worden dan meer. In de Chinese cultuur moet je vertrouwen winnen. Ik heb heel veel gesprekken gehad met Anbang en ben nu zaken aan het implementeren. Op het moment dat er meer vertrouwen komt van de aandeelhouder in de mensen in het bedrijf, dan krijg je meer verantwoordelijkheden en vrijheid. Maar dat duurt even. Ik was twee weken geleden in Beijing en beetje bij beetje gaan ze me dingen vertellen. Het is een soort cirkel met heel veel schillen erom heen en je komt steeds een schil verder. Ze delen alleen wat echt moet en de rest hoor je nog wel een keer.”

Transformation

De topman zegt niet te worden afgerekend op opbrengst. “Over opbrengst hebben we het niet gehad. Het gaat om transformation. Zijn we in staat om een modern en innovatief bedrijf te worden en weer te groeien. Dát is belangrijk.”

Het hele interview met Ron van Oijen staat in nummer 23 van am:magazine dat vrijdag verschijnt.