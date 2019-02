Remco Claassen: ‘Als leider moet je vonken’

Leiderschap volgens leiderschapstrainer Remco Claassen (49) zit hem vooral niet in mission statements die door directeuren in kantoren op de 14e verdieping in elkaar zijn geknutseld. En toch lijkt bedrijvig Nederland dat vooral te doen. En diezelfde topmensen staan vervolgens raar te kijken als ‘de kernwaarden niet door medewerkers worden gedragen…’

Als een volleerd cabaretier gaf Remco tijdens het symposium De Waarde van Advies IV zijn visie op leiderschap. Hij vertelde hoe hij ruim 20 jaar geleden van de IT-wereld – “ik was er niet ‘nerdy’ genoeg voor” – via diverse salesfuncties naar zijn huidige beroep denderde: leiderschapstrainer. Het bleek een ontdekkingstocht met een studie neurofysiologie en zelfs reiki en hypnotherapie, alles om het gedrag van de mens te ontrafelen. “Ik begon halfgoden als Steven Covey en Michael Potter te volgen. Goeroegeilheid was het. Echt.”

Maak onderscheid tussen ‘management’ en ‘leiderschap’

Inmiddels zijn die gemoederen wat bedaard. Na 22 jaar van onderzoek en bedrijven begeleiden, kan Remco de stand van zaken opmaken: “De koers van je onderneming bepaal je mét je medewerkers. En: je moet de ballen hebben om die koers te blijven volgen, wat er ook gebeurt.” Ook moeten managers voor eens en altijd onderscheid maken tussen management en leiderschap. “Leiderschap omvat het wat en waarom, management gaat over het hoe en wanneer. 90 procent van de bedrijven in Nederland is gefocust op ‘management’. We kunnen echter niet méér bereiken door nog meer te managen, nog meer uit 1 fte te peuren.”

‘Mission statement gaat over mensen’

Wat volgens Remco wel kan: “Meer aandacht aan leiderschap besteden. De schaalgrootte van een bedrijf maakt niet uit, als je maar richting geeft, een kompas.” Een uitstekend instrument daarvoor is een mission statement – en hier gaat het volgens Remco heel vaak fout. “De meeste bedrijven hebben er geen. En als ze er een hebben, is het vaak hun slogan. Met zo’n hip zinnetje over ‘de beste kwaliteit’ zet je mensen echt niet op het juiste spoor. Bovendien gaan ze vaak over producten en diensten, terwijl er iets in moet staan over je medewerkers. Je mensen moeten het verschil maken.”

‘Fompen’ werkt niet

Dat is simpeler gezegd dan gedaan. Remco: “Als bedrijven een mission statement gaan maken, zie je het volgende gebeuren: de directie trekt zich terug voor het maken van SWOT-analyses, bedenkt een plan met iets over kernwaarden en rolt dit over ‘het volk’ uit. Als daarna blijkt dat het plan ‘totaal niet leeft’, mag de communicatieafdeling de boel redden. Drie weken later vind je als medewerker een boekje met kernwaarden en een ijskrabber in je brievenbus. Als cadeautje, om ‘het’ te laten leven. Fompen, noem ik het. En ‘fompen’ werkt niet. Mensen willen niet veranderd of in een keurslijf worden gedrongen.”

‘Dít is Leiderschap 2.0’

“Wie leiderschap toont, duwt zijn mensen geen mission statement door de strot. Je boekt pas succes als je alles van onderop aanzet, stuurt, verbinding creëert en samen met je medewerkers de koers uitstippelt. Zorg ervoor dat je als leider energie hebt en lef toont. Jij moet als leider ‘vonken.’ Dat is leiderschap 2.0. En onthoud: deel géén ijskrabbers uit.”

