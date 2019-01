Nederland blijft nog achter op gebied van InsurTech

Sinds 2014 is een sterke stijging te zien in het aantal investeringen in startups die zich bezighouden met innovatie in de verzekeringsbranche. Zo werd in 2015 ruim een miljard geïnvesteerd en in 2016 lijkt dit record te worden verbroken. Het speelt zich echter vooral in het buitenland af blijkt uit een whitepaper van Baken Adviesgroep.