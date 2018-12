Minister legt accent bij evaluatie provisieverbod vooral op advieskwaliteit

Het provisieverbod wordt zoals bekend in 2017 geëvalueerd. Op dit moment wordt de evaluatie voorbereid en het ministerie van Financiën mikt op drie thema’s zo blijkt uit de brief aan de Kamer. Dijsselbloem vindt dat er vooral aandacht moet worden besteed aan de vraag in hoeverre de gewenste cultuurverandering in de financiële dienstverlening heeft plaatsgevonden. “Ik wil er daarbij voor kiezen om vooral naar de ontwikkeling van de kwaliteit van advisering te kijken en in hoeverre er nog sprake is van het risico op ongewenste sturing richting aanbieder of product. Daarbij zal ook de reikwijdte van het provisieverbod worden geëvalueerd”, aldus de minister.

Toegang

In de tweede plaats moet worden gekeken naar de toegankelijkheid van het advies voor de consument, schrijft de minister. “Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de prijs van het advies sinds de invoering van het verbod.” Ten derde wordt de effectiviteit van het dienstverleningsdocument geëvalueerd.

De resultaten van de evaluatie zullen naar verwachting in 2017 aan de Kamer worden voorgelegd.

