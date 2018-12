Knot: ‘Problemen blijven in financiële sector door lage rente’

Volgens DNB-president Klaas Knot gaan banken, verzekeraars en pensioenfondsen in toenemende mate gebukt onder een “langdurige periode van lage rente”. Die zal de resultaten van banken uithollen en moet ook verzekeringsmaatschappijen dwingen tot een meer realistische berekening van hun solvabiliteit. Dat meldt het Financieel Dagblad.

Knot was samen met Laura van Geest, directeur van het Centraal Plan Bureau, in de Tweede Kamer om te spreken over risico’s voor de financiële sector. De lage rente en het beleid van de ECB werden volgens het FD uitgebreid besproken. Knot wees er verder op dat Nederlandse banken minder geraakt zijn door de onrust op de financiële markten eerder dit jaar, omdat ze hun kapitaalratio’s fors hebben versterkt. De lage rente heeft volgens de DNB-president een beperkt effect op de winstgevendheid. “Maar dat blijft niet zo. Langdurig lage rentemarges en toenemende concurrentie op de hypotheekmarkt van niet-bancaire partijen hollen de winst uiteindelijk uit.”

Verontrustend situatie

Ook verzekeraars en pensioenfondsen gaan gebukt onder de lage rente, meldt het dagblad. Knot herhaalde zijn pleidooi om een meer realistische rekenrente voor de solvabiliteit van verzekeraars te hanteren, zoals dat al is gebeurd voor pensioenfondsen. De huidige Ultimate Forward Rate maakt het beeld volgens hem te rooskleurig. Van Geest noemt de situatie bij verzekeraars “nog steeds verontrustend. Hun verdienmodel staat onder druk door de concurrentie met banksparen en ze hebben beloften gedaan die door de lage rente steeds lastiger zijn na te komen.”

Afname levenproducten

Volgens Van Geest hebben verzekeraars niet alleen te maken met een afnemende vraag naar hun levenproducten, maar ook hun ICT-systemen zijn ook verouderd. Daarnaast wordt consolidatie in de branche moeilijk gemaakt door de nasleep van de woekerpolissen. “Pensioenfondsen hebben ook problemen door de te lage dekkingsgraden, maar ze kunnen daar beter op reageren door niet te indexeren en premies te verhogen. Die luxe hebben verzekeraars niet”, besluit Van Geest.