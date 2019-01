Het leiderschap van Robert van Twillert

In een kleine gemeenschap als Bunschoten-Spakenburg gebeurt niks onopgemerkt. Begaan we een misstap, dan kunnen we er wel mee ophouden. De lat ligt voor ons hoog om het elke dag goed te doen.” Meerwaerde streeft bewust niet naar vergroting van het afzetgebied. “We willen op 5 minuten fietsen van onze klanten zijn. Alleen dan kunnen we ze optimaal van dienst zijn.”

Rust bewaren in chaos

En dat is precies waar Meerwaerde ijzersterk in is: de klant écht kennen. “Wij komen onze klanten tegen in het verenigingsleven, de kerk… We weten het direct als iemands moeder ziek is, iemand verbouwingsplannen heeft of als er een kindje is geboren. Het leidt snel tot advies op maat.” Ook ‘kordaatheid’ doet het kantoor goed. “Laatst stond ik in de tuin te werken toen de brandweer met gillende sirenes het dorp in reed. Op mijn 112-app zag ik dat het om een zolderbrand ging bij een klant van ons. Ik ben er direct naartoe gegaan. Er waren geen slachtoffers, maar er heerste grote ontreddering. Dit zijn momenten waarop je kunt laten zien wat je belooft. Ik startte ter plekke de schadeafwikkeling en regelde vervangende huisvesting. Dat brengt meteen een hoop rust in de chaos.”

‘We zijn onafhankelijk van Haagse grillen’

Meerwaerde zal in de toekomst financiële ondersteuning blijven bieden, omgeven door persoonlijke aandacht. “Klanten binden, service verlenen… zo sturen we op continuïteit, ook met alle veranderingen in de branche. Daar hebben we overigens op voorgesorteerd door in de afgelopen jaren flink te investeren in automatisering en standaardisatie. Het maakt ons onafhankelijker van Haagse grillen. Dankzij onze systemen voor onder meer tijdregistratie en klantcommunicatie hebben we bovendien instrumenten in handen om als gesprekspartner binnen Adfiz aan de AFM te laten zien wat er in de praktijk beter kan.”

Medewerkers voelen zich veilig

Die continuïteit en ‘zorg voor later’ omvat wat Robert betreft ook aandacht voor het vakmanschap van medewerkers. “We stimuleren hen van elkaar te leren om zo klantgericht mogelijk te zijn. Dat lukt alleen met een open bedrijfscultuur”, vindt Robert. “Die streven we dan ook na. Zo’n cultuur brengt ook met zich mee dat medewerkers zich veilig en vrij voelen zelf met ideeën op de proppen te komen. Het zijn vakmensen, hun mening en visie doen ertoe en blijken steeds weer ontzettend waardevol.”

‘Het goede voorbeeld geven móet’

“‘Samen de schouders eronder’ past perfect in mijn straatje”, beschrijft Robert zijn persoonlijk leiderschap. “Daarnaast ben ik ook erg van ‘het goede voorbeeld geven’ om oprecht geloofwaardig te zijn. Zoals dirigent Jaap van Zweden, die inspireert me. Hij vraagt het maximale van zichzelf om het beste uit zijn musici te halen en je ziet dat zijn toewijding aanstekelijk werkt. Vertaald naar mijn Meerwaerde-praktijk zit ik daarom ook zelf bij klanten aan tafel. Ik ervaar wat onze adviseurs elke dag ervaren. Dat maakt mij, als directeur, geen traditionele ‘baas’. Ik zet, samen met de mede-eigenaren van Meerwaerde, slechts de lijnen uit, maar blijf ook adviseur. En daarmee deel van het geheel.”

Dit is een aflevering van de serie Het leiderschap van… van Avéro Achmea