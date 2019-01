DNB en Google spreken clausule af over onderzoeksrecht

DNB en Google hebben met elkaar afgesproken dat in het cloudcomputingcontract van financiële instellingen met Google een bepaling over het recht op onderzoek door De Nederlandsche Bank wordt opgenomen.

Cloudcomputing is een vorm van uitbesteding, waar financiële instellingen steeds vaker gebruik van maken. Ook deze uitbesteding moet voldoen aan de wettelijke vereisten van de Wet financieel toezicht, aldus DNB. “Een financiële instelling kan en mag geen gebruik maken van de cloud-diensten van de provider als DNB niet het recht op onderzoek wordt verleend”, zo formuleert de toezichthouder. Het onderzoeksrecht van DNB bij de cloud provider is een wettelijke vereiste en houdt de mogelijkheid voor de toezichthouders om onderzoek ter plaatse te doen, of te laten doen bij de derde.

Google

Google en DNB hebben recentelijk overeenstemming bereikt over de contractuele tekst. De beide partijen hebben afgesproken dat de Nederlandse financiële instellingen gebruik kunnen maken van deze clausule in het contract. De afgelopen periode heeft DNB al met verschillende grote cloud providers afspraken gemaakt: Microsoft, Salesforce.com, AWS, KPN, Jitscale , Box, IBM, Oracle, Rackspace, SAP, SRXP en Vellance B.V..