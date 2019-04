‘Ben jij een enthousiast type? Gebruik die eigenschap!’

Arno Brons (managing consultant van Voorzie) verzorgde de workshop. Ter voorbereiding nodigde hij deelnemers uit om online een DISC Leiderschapsanalyse in te vullen. Dat leverde uitgebreide, persoonlijke leiderschapsprofielen op die hij met de deelnemers besprak.

‘Weet wanneer jouw stijl past’

“Er waren veel analytische types, maar ook diverse adviseurs bij wie creativiteit de boventoon voert, barstend van ideeën en gevoel voor humor. Vaak weet iedereen best wat zijn stijl zo ongeveer is. Het is de kunst om persoonlijke karaktereigenschappen effectief in te zetten. Of juist even niet, omdat een grapje om het ijs te breken ook helemaal verkeerd kan vallen,” licht Arno toe.

‘Ken jij die ander?’

Effectief inzetten betekent ook ‘je kunnen verplaatsen in de ander’. Als leider gebruik je je empathisch vermogen om:

Iemand te motiveren, want je (her)kent immers zijn gedrag.

Arno: “Als je bijvoorbeeld weet dat iemand graag onderzoekt alvorens besluit, geef hem dan de tijd en ruimte om cijfers of onderzoeken te analyseren, voordat er een besluit genomen wordt.”

De communicatie te verbeteren, omdat je weet hoe de ander reageert.

Arno: “Als je weet dat de ander het heel belangrijk vindt om een goed gevoel te hebben en de relatie graag wil verstevigen, benader diegene dan niet met een platte opdracht om vervolgens door te lopen naar je volgende klus. Investeer in elkaar, zodat je meer voor elkaar over hebt.”

Felicitaties via WhatsApp

Arno: “Er was ooit een deelnemer aan de training die bijzonder taakgericht was en zijn sociale kant wat minder had ontwikkeld. Nadat hij dit inzicht uit onze leiderschapstraining had gekregen, heeft hij de verjaardagen van zijn medewerkers in zijn telefoon opgeslagen. Vanaf zijn vakantieadres stuurde hij 1 van zijn medewerkers een felicitatie via WhatsApp. Bij terugkomst op kantoor was zijn verbazing groot: hij werd bijna omhelsd toen hij binnenkwam. Blijkbaar was het beeld dat de medewerkster had van de ‘kille’ directeur ineens omgeslagen.”

Basis voor samenwerking

Weten hoe de ander jouw gedrag interpreteert, maakt het gemakkelijker en prettiger samenwerken. Arno: “Vooral omdat je dan ook weet hoe je het beste op iemands stijl of manier van doen kunt reageren. Dit inzicht is overigens niet alleen goed voor een leider, maar ook voor teamleden onderling. Het helpt ze om beter te communiceren en samen te werken.”

De workshop 'Geef kleur aan je leiderschap' door Arno Brons werd gegeven op het symposium De Waarde van Advies IV, thema Leiderschap van Avéro Achmea op 25 mei 2016.