ASR krijgt enthousiast onthaal op beurs

ASR is vrijdag enthousiast onthaald door beleggers. Het aandeel van de verzekeraar noteerde vrijdag ruim twee uur na de opening van de handel overtuigend in de plus op 20,21 euro.

ASR werd vanochtend voor 19,50 euro per aandeel naar de beurs gebracht. Met die koers wordt het moederbedrijf van onder meer De Amersfoortse, Ditzo en Europeesche Verzekeringen gewaardeerd op 2,9 miljard euro. De overheid zette in eerste instantie 35 procent van de aandelen in de markt en haalde daarmee 1 miljard euro op. De opbrengst kan via de overtoewijzingsoptie nog oplopen tot 1,2 miljard euro.

Volgens topman Jos Baeten verandert de beursgang weinig voor de verzekeraar. “We zijn jaren bezig geweest met deze beursgang en de aandeelhouders weten wat onze strategie is. Maar als zich kleine overnamemogelijkheden aandienen dan zullen we daar, net als eerder, naar kijken.”

ASR kampt nog altijd met de al jaren slepende woekerpolisaffaire, waarin deze week opnieuw met claims werd gedreigd. Dit levert volgens Baeten echter geen grote risico’s op voor beleggers. “We hebben die risico’s uitvoerig onderzocht en dat was geen reden af te zien van deze stap” , stelde hij. ASR heeft een voorziening van 160 miljoen euro ingeboekt voor de compensatie van polishouders.