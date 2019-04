Adfiz vernieuwt opzet Prestatie Onderzoek

Reden voor een nieuwe opzet is de veranderende wereld van verzekeren en onafhankelijk advies. Daarnaast is de wereld van onderzoek volgens de brancheorganisatie sterk in beweging. “Anders dan voorgaande jaren verzamelen wij de ervaringen van adviseurs gedurende het hele jaar door. Dit leidt tot een betrouwbaarder beeld. Bovendien krijgen aanbieders de gelegenheid om realtime hun scores te volgen, zodat zij continu inzicht hebben in hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren”, laat Adfiz via woordvoerder Joerie van Looij weten.

Het Prestatie Onderzoek blijft zich richten op de rubrieken Schade Particulier, Schade Zakelijk, Leven Individueel, Pensioen en Inkomen Zakelijk. Aanbieders worden beoordeeld op de tien belangrijkste criteria, waaronder het foutloos en snel verwerken van offertes, polissen en mutaties, gemakkelijk inzicht krijgen in de actuele gegevens van de klant, deskundigheid en flexibiliteit van de medewerkers, de klantgerichtheid van de schadeafhandeling of het uitkeringsproces. Volgens Adfiz allemaal zaken die voor de klant van belang zijn. “Op deze manier gaat advies over prijs, polisvoorwaarden én de daadwerkelijke prestaties”, aldus Van Looij.

Adfiz heeft de samenwerking met marktonderzoeker GfK verbroken. Voor de nieuwe opzet van het onderzoek werkt de brancheorganisatie samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Tevreden.nl. “De komende dagen worden uitnodigingen verzonden voor een eerste ronde beoordelingen. Adviseurs kunnen hun mening over de prestatie van verzekeraars delen via adfiz.tevreden.nl.”