Woonfonds: Maatwerk voor specifieke klantgroepen is nieuwe standaard

Je ziet steeds meer standaardisatie in de markt. Grote hypotheekverstrekkers keren specifieke doelgroepen steeds meer de rug toe. Het verstrekken van hypotheken voor woonboten, maar ook voor ZZP’er wordt steeds moeilijker. Woonfonds wil een unieke plek in de wei innemen en juist specifieke doelgroepen zoals zelfstandigen, flexwerkers en 50plussers bedienen.

Aiko de Raaf, manager marketing & sales bij Woonfonds, legt aan de hand van een aantal vragen uit waarom zij hiervoor kiezen.

Welke nieuwe richting heeft Woonfonds gekozen?

“Wij willen de partij worden voor standaard maatwerk. Wij hebben nadrukkelijk gekeken voor welke doelgroepen het lastig is om een hypotheek te krijgen. Daarvoor hebben wij onderzoek gedaan en hebben wij gesprekken gevoerd met adviseurs en gevraagd waar zij kansen en mogelijkheden zagen.”

Gaan jullie nieuwe producten ontwikkelen voor deze specifieke doelgroepen?

“Wij onderzoeken verschillende nieuwe producten zoals variaties op een krediethypotheek en ‘buy-to-let’. We lanceren nog geen nieuwe producten in 2016, maar focussen ons vooral op een ruimer acceptatiebeleid voor de verschillende doelgroepen. Met persoonlijke regionale benadering. Dat betekent dat hypotheekadviseurs altijd kunnen bellen met hun regio-acceptant bij en van Woonfonds.”

Wat is er dan anders aan jullie hypotheek voor zelfstandigen?

“Wij kennen voor zelfstandigen meerdere regelingen. Bijvoorbeeld de 1-2-3 regeling, waarbij je weliswaar drie jaar als zelfstandige moet werken, maar waar niet alle jaren even zwaar mee tellen in de beoordeling. Zo telt het laatste jaar, waarbij de verwachting is dat dit zijn beste jaar is, zwaarder mee dan het jaar waarin hij gestart is. Op die manier krijgt hij de beschikking over meer leencapaciteit. Waarin wij ons verder willen gaan onderscheiden is het meedenken met klant en adviseur, dat kan door direct contact met een regio-acceptant bij Woonfonds. Voor zelfstandigen hebben we nu een pilot waarbij een advieskantoor een persoonlijke acceptant heeft die vooraf het toetsinkomen bekijkt.”

En hoe zit het dan met startende zelfstandigen?

“Ook die kunnen bij ons terecht, als een zelfstandigen 1 jaar actief is, dan nemen wij het toetsinkomen voor het eerste jaar mee voor 80%. Is de zelfstandige 2 jaar actief dan voor 90%. Wat onze propositie aantrekkelijk maakt, is dat de adviseur altijd de mogelijkheid heeft om de zaken toe te lichten en te bespreken met ons. Het is dus niet zo dat als iemand niet past in ons format dat het dan ook meteen niet meer mogelijk is om een hypotheek te krijgen.”

Waarom bieden andere partijen dan niet die mogelijkheid?

“Als geldverstrekker moet je niet alleen de bereidheid hebben om er extra tijd en effort in te steken, je moet ook in staat zijn om de jaarcijfers van zelfstandigen goed te lezen. Daar heb je specifieke kennis voor nodig. Niet alle banken hebben die kennis of willen daar tijd insteken. Als je die cijfers goed kunt lezen, kun je ook de risico’s goed inschatten.”

En hoe zit het dan met de 50+ markt?

“We noemen het de 50+ markt, maar het gaat daarbij vooral om de groep tussen de 57 en 67 jaar. Die markt is sterk in ontwikkeling en het is een doelgroep die soms moeilijk een hypotheek kan krijgen en bijvoorbeeld veel geld in de stenen heeft zitten. Wij zijn nu in gesprek met hypotheekadviseurs om te bepalen waar zij tegenaan lopen. Bij ons is het nu al mogelijk om loonvervangende uitkeringen of geclausuleerde lijfrentes mee te nemen in het toetsinkomen. Daarnaast kijken wij op de langere termijn ook naar andere acceptatie mogelijkheden en bijvoorbeeld variaties op de krediethypotheek.”

Waarom zijn er nog zo weinig mogelijkheden voor deze groepen?

“Het probleem waar deze groepen tegenaan lopen is dat steeds meer partijen aan het standaardiseren zijn en de nieuwe aanbieders zich vooral richten op de bulk. Hierdoor worden deze specifieke doelgroepen niet overal geaccepteerd.”