Ga ondernemen!

FiDiB, de vereniging voor Financiële Dienstverleners in Brabant, heeft samen met rechtsbijstandsverzekeraar DAS een workshop ontwikkeld, waarbij ondernemers in de financiële dienstverlening weer tijd krijgen om met klanten om de tafel te gaan zitten.

Inspireren, innoveren en vernieuwen. Allemaal mooie termen die bij gewoon ondernemen horen. Eigenlijk niets nieuws, of toch wel?

Er verandert veel in de financiële dienstverlening. Ondernemers worden geconfronteerd met steeds meer verplichte administratieve handelingen. En dus blijft er minder tijd over voor de klant. Daar komt bij dat de klant niet meer uit zichzelf naar ons toekomt. Wat kunnen we daaraan doen?

Samen met DAS ontwikkelde FidiB een workshop voor ondernemers in de financiële dienstverlening. De workshop ‘Gewoon ondernemen. Met de klant aan tafel’ is ontwikkeld op initiatief van de eigen leden en door enkele leden zelf voorbereid. Het gaat in de workshop vooral om het omzetten van eigen ideeën in praktische zaken. De dag erop heeft u al profijt van deze workshop en kunt u de uitgewerkte ideeën direct toepassen in de praktijk.

Ideeënfabriek

FiDiB laat zich bijstaan door drie inleiders: Jelle Bartels, Henk Schild en Ralph van Dam (CV’s op www.fidib.nl). Zij zorgen voor de juiste inspiratie op een toepasselijke locatie: Ideeënfabriek te Uden.

Deelnemers krijgen op 2 juni uitleg en ondersteuning om op een snelle manier kansen en mogelijkheden te ontdekken, waardoor ze kunnen veranderen. Hierbij wordt onder andere ingegaan op een pragmatisch business-model en (digitale)transitie, inclusief de fundamentele zorgplicht. Na afloop is er voldoende tijd om op een Bourgondische manier de ideeën onderling uit te wisselen en te versterken.

Leden en geïnteresseerde kunnen zich hier aanmelden tot 30 mei.