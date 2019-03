AFM meldt wederom afname van vergunninghouders

Net als voorgaande jaren is ook het afgelopen jaar het totaal aantal vergunninghouders financiële dienstverlening weer afgenomen. Zo blijkt uit de meest recente ‘Marktbeeld adviseurs en bemiddelaars‘ van de AFM. In 2016 zijn er 7.557 vergunningen, exclusief DNB-vergunninghouders, vergeven, 202 minder dan in 2015. In 2010 waren het er zelfs nog 9.184.