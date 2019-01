Zelfrijdende auto’s? Onze toekomst!

Op social media, in kranten en op televisie wordt momenteel volop gepubliceerd over de testen, die worden uitgevoerd met ‘zelfrijdende auto’s’. Op 11 mei organiseert FDON (Ver. Fin Dienstverleners Oost Nederland) een bijeenkomst over dit thema bij Mercedes Baan Twente. Speciale gastspreker bij deze bijeenkomst is Marly de Blaeij, senior beleidsadviseur mobiliteit en letsel van het Verbond van Verzekeraars.