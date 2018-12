Voorzie the Game: een spel, maar geen spelletje

Op 29 maart kwamen in Ugchelen bij Apeldoorn zo’n twintig financiële specialisten bijeen om de hele dag een spel te spelen, simpelweg genaamd: Voorzie the Game. Het decor van deze stormachtige dinsdag was het industriële monument De Hamermolen: ooit een papierfabriek, nu een centrum voor inspiratie en innovatie. Voorzie was de gastheer. Wat die ochtend begon als een spel, eindigde als “een hele waardevolle investering van je tijd”, zoals een deelnemer de dag samenvatte. Een ander zei het zo: “Het is geweldig leerzaam om jezelf zo tegen te komen.”

The Game is niet iets nieuws. “We spelen het nu misschien wel voor de dertigste keer”, schat Arno Brons, die de wedstrijdleiding op zich nam. “Een beproefd concept dus, waarin jaren van fine-tuning zitten. Het spel is meegegroeid met de intermediaire markt, die zich de afgelopen jaren steeds sterker professionaliseert. Dat is het hogere doel van Voorzie, en daar levert dus ook dit spel een bijdrage aan. Alleen op een bijzondere manier, met een ludiek wedstrijdelement.” In grote lijnen is de spelopzet dat de deelnemers opdrachten krijgen om in teams een business-case op te stellen, uit te werken en te presenteren. De inkleding en uitvoering ervan bepalen natuurlijk voor een belangrijk deel het succes, maar omwille van het verrassingselement gaan we daar weinig van verklappen. Wel echter dat de eindpresentatie als pitch plaatsvindt à la Dragons’ Den tegenover een kritische jury van topmanagers, in dit geval ondernemer Annemarie Weverling (ex-KPN en veel meer), Jasper van Erp (Centraal Beheer Achmea) en Maarten de Jonge (Meeús). De opdrachten gedurende dag werden getoetst aan de zes thema’s van Voorzie, waarbij de nadruk lag op: Identiteit & Richting, Klantgericht werken, en Leiderschap & Cultuur. Ieder team werd bijgestaan door een coach: Wopke de Jong, Jan Jeuring, Gerard Rooks, Simon de Witte en René Walstra.

Een muurkrant met ideeën

Er waren advieskantoren van verschillende omvang en pluimage vertegenwoordigd: Geerts Financiële Dienstverleners uit Oosterhout, Guijt Verzekeringen uit Gendt, IAK Verzekeringen uit Eindhoven, Kendall Mason uit Hilversum, Kröller Assurantiën uit Den Haag, Summa Adviesgroep uit Noord-Limburg en Vannu uit Velp. De deelnemers waren verdeeld over vier teams, die onder begeleiding van een Voorzie-coach – en de opzwepende tonen van Keep your Eyes on the Prize van Mavis Staples – zich terugtrokken in hun eigen ruimte om hun concepten tot ontwikkeling te brengen. Natuurlijk werden de plannen vervolgens wel met alle teams gedeeld, onder meer via een muurkrant met ideeën. Winnaar werd het concept van een advies-app dat, aldus Arno Brons, “goed doordacht, goed uitgewerkt en goed gepresenteerd was. Over het algemeen was het niveau van de teams hoog. De analyses werden opvallend goed uitgevoerd, al vergaten ze in hun enthousiasme wel eens vanuit de klant te denken. Mooi om te zien hoe enthousiast iedereen raakte en vol vuur de ideeën verdedigde. Tijdens de borrel en buffet, na afloop, ving ik natuurlijk wat reacties op. Eén daarvan was uitzonderlijk, eigenlijk een bedankje en wel voor ‘de ruimte om grenzeloos te kunnen brainstormen’. Dat was heel raak gezegd.”



Meedoen belangrijker dan winnen

Al was er uiteindelijk maar één winnaar, belangrijker dan winnen blijft meedoen. Dat geldt zeker voor Voorzie the Game. De hamvraag is immers wat je ervan opsteekt, los van winst of verlies. Het antwoord geven de deelnemers graag. Rob Hendrix, directeur van Summa Adviesgroep: “We hebben niet gewonnen. In ons team duurde het lang voordat we de ideeën op één lijn kregen. Misschien hadden we te veel ideeën. En toch, op zichzelf is dat gezamenlijke geworstel met mensen die je niet goed kent, juist heel leerzaam. Je komt jezelf echt tegen. Heel nuttig. Voor mij was een het geweldige dag. Iets dat ik mijn collega’s van harte kan aanbevelen.” Edwin Onderstal, directeur van Kendall Mason, is het daarmee eens: “Zeker, het was zowel leuk als leerzaam. Het is nuttig om gedwongen te worden over je keuzes na te denken. Vooral als dat in een team gebeurt, met mensen die met nieuwe inzichten komen. En om die ideeën samen om te zetten in een praktisch plan. Nee, we hebben niet gewonnen. Ons plan was baanbrekend en vooruitstrevend, maar in de presentatie lieten we het misschien wat afweten. Bij elkaar een heel waardevolle dag. Ik ben blij dat ik er tijd in heb gestoken.”

De winnaar aan het woord

Winnaar van de dag was het team waarin de advieskantoren Guijt Verzekeringen en Vannu eendrachtig samenwerkten. Overigens het enige team met dames erin; drie zelfs, plus een heer. “Of het daaraan lag dat we gewonnen hebben”, zegt Janneke de Groot, financieel adviseur bij Vannu, “dat durf ik niet te beweren. Ook weet ik niet of de advies-app die we in ons team bedachten, in de praktijk zo snel haalbaar is. Misschien toch te veel droom en te weinig daad. Maar blijkbaar hebben we het grondig voorbereid en overtuigend gepresenteerd. Dat doet ons goed. Samen zo’n concept ontwikkelen, is heel leerzaam. Voor Gera Janssen, onze directeur, was het zelfs de tweede keer dat ze aan Voorzie the Game deelnam.”