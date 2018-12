Nieuwe aanstellingen Delta Lloyd

Norbert Hilhorst (51) is benoemd tot Chief Risk Officer bij Delta Lloyd Leven. Hilhorst werkt sinds 2008 bij Delta Lloyd Leven als manager Actuariaat & Risicomanagement. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij Watson Wyatt en Prudential.

De functie van Chief Risk Officer bij Delta Lloyd Leven is nieuw en maakt deel uit van de aanpassing en verdere versterking van de risk organisatie bij Delta Lloyd. Norbert Hilhorst is in deze functie lid van de directie van Delta Lloyd Leven.

Daarnaast wordt Arnoud Diemers (46) benoemd tot Manager Investments bij Delta Lloyd Asset Management. Als Manager Investments wordt Arnoud verantwoordelijk voor de aansturing van Equities, Fixed Income Sovereigns en Trading, waarbij samenwerking tussen de beleggers in de verschillende teams centraal staat.