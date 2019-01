ING stapt helemaal uit Nationale-Nederlanden

ING verkoopt zijn laatste 45,7 miljoen aandelen in verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden). Daarmee wordt het resterende belang van de bank in NN van 14,1% volledig afgebouwd. Dat maakte beide partijen donderdag bekend.

De aandelen worden verkocht aan institutionele beleggers. De biedingsprijs wordt bepaald bij het sluiten van het orderboek. Dat is uiterlijk vrijdag bij het dichtgaan van de beurs in Amsterdam. Uitgaande van de slotkoers van het aandeel NN op donderdag (€ 30,73) levert de verkoop ING circa € 1,4 mld op. De transactie wordt naar verwachting volgende week dinsdag helemaal afgerond.

ING maakte zijn belang in NN, dat in juli 2014 zelfstandig naar de beurs werd gebracht, afgelopen tijd al meerdere keren steeds een beetje kleiner. Nadat ING tijdens de kredietcrisis een beroep had gedaan op hulp van de overheid, legde de Europese Commissie strafmaatregelen op. Het financiële concern werd gedwongen al zijn verzekeringsactiviteiten af te splitsen.