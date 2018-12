Aegon benadrukt innovatie met minderheidsbelang in Romeo

Aegon neemt een minderheidsbelang in Romeo Financiële Diensten, een startup die onder meer dossierafhandeling en administratie voor financieel adviseurs uitvoert. Ook staat een nieuw franchiseconcept in de steigers voor hypotheken en verzekeringen. Dit meldt Aegon vandaag.

Romeo richt zich vooral op het woondomein, waarbij veel aandacht uitgaat naar het digitale platform. “Door slim gebruik te maken van online technieken, worden werkprocessen verbeterd en versneld. Dat stelt de financieel adviseur in staat zich te richten op zijn kerntaak: het adviseren van zijn klanten”, zo laat Aegon weten. Romeo is in 2015 opgericht door Martin Keegstra, Edsel de Graaf en Paul van der Meijs, met een achtergrond bij Welke, Florius, De Hypotheker en GMAC. Romeo bestaat uit drie onderdelen: Huismerk, een serviceorganisatie voor onafhankelijke financieel adviseurs. MO.servicing, dienstverlening aan hypotheekaanbieders. En een nog te introduceren distributieconcept op basis van franchise, gericht op hypotheken en verzekeringen.

Innovatie

Aegon heeft innovatie hoog op de agenda gezet en is daarom enthousiast over Romeo. “Het is een jonge, ambitieuze onderneming met een stevig en ervaren management. Zij denken, net als wij, dat door slim gebruik te maken van technologie we op een innovatieve manier onze klanten kunnen helpen”, aldus Robert van der Tol, directielid van Aegon. “Vooral de manier waarop ze het onafhankelijk intermediair helpen om beter en efficiënter zijn klanten te bedienen spreekt ons zeer aan.”

Keegstra is blij Aegon als aandeelhouder te verwelkomen: “Met Aegon aan boord kunnen we versneld onze plannen uitvoeren en sneller groeien. Naast extra werkkapitaal, hebben we aan Aegon een partner die veel kennis heeft over hypotheken en andere financiële producten. Dat is een mooie aanvulling op onze eigen rijke ervaring die wij als oprichters meebrengen. Aegon geeft ons als ondernemers de ruimte om er het maximale uit te halen.”