Zurich-top wordt afgerekend op slecht jaar

En dus werd er ook flink gekort op de verdiensten van de topmensen. In totaal kregen de dertien leden van Zurichs topmanagement over 2015 iets meer dan € 20 mln betaald. Een jaar eerder was dat voor 12 topmanagers nog meer dan twee keer zoveel: ruim € 50 mln. Zurich kende een zeer moeizaam jaar: de waarde van de aandelen zakte met 17%, de winst was 37% lager dan een jaar eerder, het netto resultaat daalde met 53%.

Voormalig CEO Martin Senn, die in december plotseling opstapte, kreeg vooral flink minder geld. Vorig jaar was zijn beloning nog € 7,77 mln, in 2015 bleef daar minder dan een derde van over: € 2,29 mln. Senn werd na zijn opstappen tijdelijk vervangen door de Nederlander Tom de Swaan, tot Mario Greco, tot dan CEO van Generali, als definitieve opvolger werd aangesteld.