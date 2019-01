Vrouwenevent: ‘Vrouwen hebben de neiging om zichzelf klein te maken’

Dat vrouwenquota een verkeerde oplossing zijn om meer vrouwen in de top van de verzekeringsbranche te krijgen, daar was bijna de hele zaal het gisteren tijdens het event am:vrouwen wel mee eens. Monique de Vos, van Chasse Executive Search, gaf in een panel met Ton Hopmans (algemeen directeur Yacht) en Cas Verhage (directeur Nh1816) aan dat vrouwen zichzelf ook beter zullen moeten profileren.

Aan de hand van enkele stellingen gingen De Vos, Verhage en Hopmans aan het einde van het event am:vrouwen, waar ook de eerste tien van de am:top 50 powervrouwen werden gepresenteerd, de discussie aan met inmenging van de zaal. Voor vrouwenquota bleken weinig voorstanders te vinden. De Vos: “Quota zijn een verkeerde oplossing voor het probleem, de overheid moet zich hier niet mee bemoeien.” Volgens De Vos ligt het probleem ook in de vrouwen zelf: “Vrouwen hebben de neiging zichzelf klein te maken, dat los je niet op met quota.”

Annemieke Visser, directeur Particulier Leven bij Delta Lloyd, meldde zich vanuit het publiek in de discussie. Zij toonde zich wel voorstander van quota: “Ik geloof in rolmodellen en daarvoor moeten er wel vrouwen in de top zitten.” Daar was De Vos het mee eens, maar zij bleef haar eerdere punt aanstippen: “Wij moeten onszelf als vrouwen beter neerzetten. Als ik ‘Heel Holland Bakt’ kijk en de jury komt langs om de baksels te beoordelen, zeggen mannen: ‘Het is een prachttaart geworden, kijk maar’. En vrouwen zeggen: ‘Hij is wel wat weggezakt, en er zit te weinig zout in’. Terwijl het gewoon een wedstrijd is!” Ook Hopmans (Yacht) herkende het punt van De Vos: “Van de 100 mensen die zich bij ons aanmelden zijn er 85 man. En van de ruim 1200 sollicitanten die wij elke week krijgen zijn er 800 man. Vrouwen moeten zich ook melden.”

Bovendruppelen

Verhage, een van de drie mannen in de driekoppige directie in zijn bedrijf, herkende het probleem ook in zijn dagelijkse praktijk: “Als ik in ons bedrijf kijk is de verhouding man/vrouw ongeveer 50/50. Maar wat er aan vrouwen naar boven komt druppelen is op de vingers van één vinger te tellen.” Ook bij recente wervingen kwam er geen vrouw in aanmerking voor een goede functie. Verhage: “We hebben onlangs een risk manager en een compliance officer aangenomen. Als ik twee gelijkwaardige kandidaten had gehad, had ik zeker voor de vrouw gekozen. Maar we zijn niet eens met een vrouw in gesprek geweest.”

Parttime

Wat parttime werken betreft was het panel in elk geval eensgezind, dat gaat niet als je een topfunctie ambieert. “Als je carrièreambities hebt, is deeltijd de dood in de pot”, zei Hopmans. “Dat kan echt niet.” Hij vertelde het verhaal van een vrouwelijke directeur die hij wilde aannemen en die graag 36 uur wilde werken om vrijdagmiddag bij de kinderen te zijn. “Wat interesseert mij het nou dat je vrijdagmiddag bij de kinderen wil zijn. Dan doe je dat maar en werk je op een ander moment. Ik neem ook vrij wanneer ik wil. Want als ik niet ontspan en drie keer in de week op mijn fiets zit, neem ik slechtere beslissingen. Maar als er op zaterdagavond een klantenevent is, moet je er wel gewoon bij zijn.” Angst voor de ‘schoolpleinmaffia’ was voor de Yacht-directeur helemaal uit den boze: “Waarom moet je je kinderen naar school brengen? Geef ze een fiets.”

50/50-methode

Marja Wagenaar, schrijver van ‘Het Leiderschapsboek voor Vrouwen’, vertelde de toegestroomde vrouwen over haar 50/50-methode: “Je moet zoeken naar balans”, vertelde Wagenaar. “Steek 50% van je tijd en energie in de doelen van je organisatie, maar ook 50% aan je eigen doelen. Vrouwen hebben nog wel eens de schroom om dat te doen, maar het bedrijf heeft er ook heel veel aan als je gemotiveerd aan het werk bent.” Wagenaar raadde de vrouwen ook aan om een bewuste planning van de carrière te maken. ”

Als je een leidinggevende positie ambieert, moet je een beetje een planmatige aanpak hebben. Als je vage doelen stelt, komt er namelijk niks van. Als je doel alleen in de wenselijkheid blijft hangen, komt het er niet van en zorgt het voor frustratie. Bijvoorbeeld, stel dat je wil afvallen. Dan kun je als doel hebben om drie kilo af te vallen. Maar je kunt ook jezelf het doel stellen dat je elke week een halve kilo wil afvallen en dat je dat wil bereiken door drie keer per week hard te lopen en geen aardappels en pasta te eten.” Net als De Vos stipte Wagenaar ook het punt aan dat jezelf profileren ook belangrijk is. “Successen moet je niet als een vanzelfsprekendheid zien, maar je moet ze uitventen.” Een tip van Wagenaar: zet je successen ook op je cv.

Overtuigen

Ook Olivier Kist, van The Executive Network, herkent het probleem van de bescheiden vrouwen. “In onze praktijk moeten we dames vaker overtuigen dat ze geschikt zijn voor een rol. Mannen zijn daar zelf voor het gesprek al van overtuigd. Dat is een verschil waar dames zelf ook wat aan kunnen doen.” Desgevraagd voegde Kist toe: “Dat gaat misschien wel beter met jonge vrouwen, die weten beter wat ze willen.” Overall is Kist redelijk positief gestemd over de emancipatie in de bedrijfstop: “Kijk wat voor dames er nu al op mooie plekken zitten, het gaat de goede kant op.”

Creativiteit

Ingrid de Graaf, lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd zou ook spreken, maar moest op het laatste moment afzeggen. Suzanne Jungjohann, Chief HR Officer, bij de verzekeraar nam de honneurs waar en vertelde hoe Delta Lloyd omgaat met diversiteit. “Het is belangrijk om daaraan te werken, want diversiteit zorgt voor meer creativiteit en duurzamere, meer weloverwogen en meer klantgerichte beslissingen. Iedereen weet dat dat zo is, maar er valt nog wel wat aan te doen.” In het verleden was het volgens Jungjohann vaak zo dat bij mannen vaak de aantekening stond dat ze klaar waren voor promotie en bij vrouwen dat ze dat over 1 of 2 jaar zouden zijn. “En dat bleef dan altijd zo staan”, zei Jungjohann. “Bij Delta Lloyd proberen we dat nu beter te doen. Hier wordt nu elke maand een dagdeel ingeruimd om te praten over mensen binnen het bedrijf.”