Verzekeraars scoren goed in webcare-onderzoek

Vier van de tien berichten die via social media aan bedrijven en instellingen worden gestuurd, worden niet beantwoord. Maar gemiddeld neemt de respons wel toe. Heldere conclusies van het onderzoek Digital Dialogues Pulse (#DDP03) van social media specialist Uberconnected. Aegon scoort bij de verzekeraars als beste en is overall zelfs tweede.

Het onderzoek heeft webcare-prestaties van 150 bedrijven en instellingen in 12 verschillende branches onderzocht, waarbij is gekeken naar het reactiepercentage, de inhoud van de reactie, de reactiesnelheid, de menselijk ‘toon’ en de spelling van de reactie. Zo blijkt 11% van de reacties spelfouten te bevatten, reageren verzekeraars het meest en de reisbranche het snelst. Klantenservice via Facebook groeit, Twitter blijft als servicekanaal stabiel. De gemiddelde reactietijd is 2 uur en 35 minuten. Overall presteren de banken het best, gevolgd door de verzekeraars.

Verzekeraars

De verzekeraars scoren goed in het onderzoek. Zo blijkt dat verzekeraars op 90% van alle berichten reageren, met een gemiddelde reactietijd van 1 uur en 50 minuten. Aan de kwaliteit van de webcare-berichten moeten verzekeraars overigens nog wel werken, want die wordt gewaardeerd met een 5,7, waarmee ze in de middenmoot staan. Verzekeraars gebruiken wel de juiste ‘toon’, want die wordt gewaardeerd met een 8,4. Ook met spelling van verzekeraars zit het goed: een 8,8. Alle factoren bij elkaar zorgen voor een totale waardering van 7,3, waardoor de verzekeringsbranche uiteindelijk op een tweede plaats komt. Winnaar Aegon scoort al jaren goed op het gebied van social media.