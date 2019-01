VCN tikt grens van € 100 mln volmachtpremie aan

“Het afgelopen jaar hebben we wederom een sterke groei doorgemaakt met veel nieuwe klanten. En dat hebben we te danken aan onze fantastische medewerkers. Onze manier van samenwerken met het intermediair spreekt namelijk veel kantoren aan. En het einde is nog niet in zicht. We merken dat veel partijen in de markt zich oriënteren op vormen van samenwerking. En dat geldt niet alleen voor intermediairs, maar ook voor kleinere volmachtkantoren. Er is duidelijk sprake van consolidatie in de markt. En omdat wij op veel verschillende manieren met partijen kunnen samenwerken, zitten we vaak aan tafel.”

VCN is onderdeel van Veldsink Groep. Naast VCN vallen onder de groep ook twee serviceproviders op het gebied van hypotheken: VCN United Capital en De Financiële Makelaar. Ook bij deze onderdelen is een flinke groei te zien. John van Gerwen, commercieel directeur van Veldsink Groep, is tevreden met de huidige gang van zaken: “De omzet van de groep is goed gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt mede door de opleving in de hypotheekmarkt. Via onze serviceproviders verstrekken we inmiddels € 2 mld aan hypotheken op jaarbasis. En de cijfers van 2016 laten wederom een stijging zien. De gezonde financiële basis van onze organisatie geeft ruimte voor verdere groei de komende jaren. En dat is nodig omdat voldoende schaalgrootte belangrijker zal worden in de toekomst.”