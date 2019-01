Van Woerden (DNB): ‘We zijn fully loaded op Solvency II overgegaan’

Het Solvency II-regime is nu een paar maanden van kracht en Thijs van Woerden, divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars bij DNB, is tevreden over het verloop ervan. Dat vertelde hij gisteren tijdens een presentatie op het 16e Actuariaat Congres in Amsterdam, dat als thema ‘innovatie’ had.

“Als ik kijk naar al het voorwerk wat er is verricht, maar ook naar de implementatie van Solvency II door de verzekeraars, dan durf ik te stellen dat Nederland ‘fully loaded’ op Solvency II is overgegaan”, zei Van Woerden. “In andere Europese landen is dat wel anders. Maar omdat we in Nederland al relatief strenge kaders hanteerden, behoren we nu tot de voorlopers. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Omdat de Nederlandse verzekeraars nu allemaal de Solvency II-richtlijn hanteren, creëert dat ook weer ruimte voor andere zaken. Verzekeraars kunnen nu meer tijd besteden aan innovatie.”

Alomvattend

Van Woerden toonde begrip voor het feit dat Solvency II alomvattend is voor een verzekeraar en dus veel impact heeft. “Het is een holistisch iets, het eist veel van de gehele organisatie. Het beperkt zich niet tot een of twee afdelingen, het gaat over de cultuur binnen de hele organisatie. Iedere medewerker heeft invloed op Solvency II, net als data en de kwaliteit daarvan.” De divisiedirecteur ging ook in op de berekening. “100% onder Solvency II is iets anders dan 100% onder Solvency I. Het wordt veel preciezer bepaald. Maar dat betekent ook dat je er veel beter op kunt vertrouwen. Het kan dus voorkomen dat twee verzekeraars onder Solvency I beide op 200% zaten, maar dat onder Solvency II de een op 140% en de ander op 160% uitkomt. Daarmee zijn het niet ineens andere bedrijven geworden, maar het laat goed zien dat de nieuwe rekenwijze voor andere uitkomsten zorgt. Verzekeraars hebben een grote verantwoordelijkheid om dat zelf goed uit te leggen, dat is ook in hun eigen belang. Maar verzekeraars staan daarin niet alleen, daar is ook een rol voor DNB weggelegd.”

Grens

Van Woerden zegt wel dat het voor verzekeraars van belang is om de grens van 100% solvabiliteit te handhaven. “Verzekeraars moeten er naar streven om daar altijd aan te voldoen. Het is wellicht een open deur, maar je kunt beter boven de 100 zitten dan eronder.” Er zijn nog wel verbeterpunten benadrukt Van Woerden. “We zijn er nog niet. Het is belangrijk om aandacht te houden op het kapitaalbeleid en de processen efficiënter in te richten. Daarnaast is het zaak om eventuele bijwerkingen onder de knie te krijgen.”