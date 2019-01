Stemming over claimemissie Delta Lloyd mag doorgaan

De Ondernemingskamer moest vandaag een uitspraak doen omdat Highfields en Fubon gezamenlijk ageerden tegen de emissie van € 650 mln die Delta Lloyd wil doen om de kapitaalpositie te versterken. Die was volgens hen overbodig, omdat de verzekeraar dat op andere manieren ook kan doen. En Delta Lloyd zou de aandeelhouders onvolledig en te laat hebben geïnformeerd, omdat alle details van de emissie pas op 24 februari bij de bekendmaking van de jaarcijfers duidelijk werden.

Daar wilde de rechter niet in mee, blijkt uit het verslag van het FD. Delta Lloyd maakte de emissie al eind november bekend, dus was er voor aandeelhouders genoeg tijd om zich voor te bereiden op de stemming. Over de vraag of een emissie wel of niet nodig is, gaat de Ondernemingskamer niet eens in. Die vraag moet door de aandeelhoudersvergadering beantwoord worden, luidt het oordeel. Die is komende donderdag, 17 maart.

Delta Lloyd is vanzelfsprekend blij met de uitspraak, laat de verzekeraar in een reactie weten. CEO Hans van der Noordaa: “Het is een duidelijke en positieve uitspraak, in het belang van al Delta Lloyds aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering is de geschikte plaats om te discussiëren en beslissen over de zaak. Individuele aandeelhouders zouden deze route niet moeten willen afsnijden via de rechtszaal. We zijn blij dat de rechter dat ook heeft besloten.”