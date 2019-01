Privacy compliance hoog op de agenda

Privacy compliance is een serieus bedrijfsrisico geworden. Een goede ontwikkeling, vindt Diana Janssen, directeur van brancheorganisatie DDMA. In december is er een akkoord bereikt over de nieuwe Europese privacywet en sinds 1 januari geldt de meldplicht datalekken in Nederland. Voor schending van de privacywet kunnen boetes tot vier procent van de omzet worden uitgedeeld. Het niet melden van een datalek kan een boete van 820.000 euro opleveren. Hierdoor staat de bescherming van persoonsgegevens hoog op de agenda van de bestuursvergadering. Dit meldt businesscommunity De Ondernemer.

Door de spectaculaire groei van digitale gegevens door onder meer sociale netwerken, is privacybescherming belangrijker dan ooit. “Daarom heeft elke organisatie een gedegen datastrategie nodig waarover op het hoogste niveau wordt gesproken”, aldus de DDMA-directeur die wil dat organisaties actief aan de slag gaan met een datapropositie voor consumenten. “Mensen hebben het recht te weten wat bedrijven met hun gegevens doen. Een leesbaar privacystatement is niet langer genoeg. Je moet de consument laten zien waarom het in zijn voordeel is dat jij zijn data gebruikt. Werken aan consumentenvertrouwen is niet alleen uit ethisch oogpunt een must, ook voor de financiële toekomst van bedrijven is het steeds belangrijker.”

Lees hier het complete verhaal over privacy compliance