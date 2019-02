NN sponsort EK atletiek in Amsterdam

NN Group heeft zich als sponsor verbonden aan het EK atletiek, dat dit jaar in Nederland wordt georganiseerd. NN sponsort al veel in hardlopen en vindt atletiek ook passen bij de sponsordoelstellingen die de verzekeraar heeft.

Het EK atletiek, volgens NN het grootste sportevenement dat dit jaar in Nederland wordt georganiseerd, is dit jaar van 6 tot en met 10 juli in Amsterdam. NN richt zich in zijn sportsponsorbeleid op hardlopen. “Omdat het verschillende generaties verbindt en past bij de doelstelling van NN: het willen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen”, schrijft de verzekeraar. NN sponsort onder meer de marathon van Rotterdam en de CPC Loop in Den Haag.

Het EK atletiek past wat NN betreft ook in de doelstelling: “De EK atletiek is een uniek evenement in Nederland waar hardlopers en andere sportliefhebbers naar uitkijken. Steeds meer mensen lopen zelf ook hard en de prestaties van topatleten kunnen een bijdrage leveren aan de populariteit van de sport”, zegt Remco Barbier, Manager Branding van NN Group.