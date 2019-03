Marco Keim: ‘Heb als Verbondsvoorzitter rustige periode achter de rug’

Keim schoof aan voor een rondetafelgesprek met onder meer zijn opvolger als Verbondsvoorzitter: David Knibbe, CEO van Nationale-Nederlanden. Gespreksleider en columnist Roel Janssen vroeg Keim wat zijn lastigste klus was: de woekerpolisaffaire, de financiële crisis of misschien het verscherpte toezicht? Vooral het eerste en het laatste, bleek het geval.

“Ik kan niet ontkennen dat er de laatste jaren een andere toon wordt aangeslagen op dat dossier”, zei Keim over de woekerpolissen. En: “De impact van het toezicht is ook best groot.” Maar zijn conclusie was toch vooral dat het allemaal wel meeviel de laatste drie jaar. “Al met al heb ik als voorzitter best een rustige periode achter de rug. Langzaam maar zeker keert het vertrouwen terug en zet de vernieuwing in de sector verder door. Daarom is het ook zo prettig werken in onze vereniging. Ondanks de storm waar we in zitten, zijn we allemaal in staat om naar het grotere geheel te kijken.”

Lobby

Keim vertelt in het gesprek dat hij tevreden is over de manier waarop het Verbond zich manifesteert. “Een goede lobby is een stille lobby. Bovendien zien we dat het Verbond steeds meer actief nieuws maakt. Voor mijn gevoel is Richard Weurding elke dag wel in het nieuws. Dat is misschien overdreven, maar het is wel de kunst om er te zijn als het moet. De MH17 is hier een voorbeeld van, maar dat geldt ook voor een voorjaarsstorm. Het Verbond handelt

zo’n 800 unieke mediaverzoeken per jaar af, dat is nogal wat. En dan heb ik voor het gemak nog niet eens de pensioenvisie genoemd. In het afgelopen jaar is ook op dat dossier een enorme slag gemaakt. Daar zijn we echt over

onze schaduw heen gesprongen.”

Talent

Over het aantrekken van nieuw talent zegt Keim dat de verzekeringssector ‘een van de meest dynamische bedrijfstakken is’. “Het merendeel van de mensen die wij nu aannemen, komt uit andere bedrijfstakken. Medewerkers willen relevant zijn en dat kan. Het pure verzekeren wordt steeds minder, terwijl de dienstverlening

rap toeneemt. Kijk naar de arbeidsongeschiktheid. Het merendeel van onze mensen is niet bezig met verzekeren, maar drukdoende om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.”

Knibbe

De nieuwe voorzitter Knibbe gaat in het gesprek nog in op de toekomst onder zijn voorzitterschap: ” Ik hoor geregeld

dat wij als branche de komende vijf jaar meer regelgeving kunnen verwachten dan dat we de afgelopen vijf jaar op ons af hebben gekregen. We kunnen dus onze borst nog natmaken.Maar, de andere kant is dat politici en toezichthouders steeds meer bereid zijn om te luisteren naar wat wij vinden.”

