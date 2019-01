Knibbe, Keim, Mosman en Weurding voor de klas in Week van het geld

Honderden medewerkers van verzekeringsmaatschappijen zullen volgende week voor de klas staan in basisscholen in heel Nederland. Tijdens de Week van het geld zullen zij de gastles ‘Fix je risk’ geven over verzekeren.

Onder de honderden gastdocenten zitten ook een aantal CEO’s die een les gaan verzorgen. Zo zullen David Knibbe (NN), Annette Mosman (Generali), Marco Keim (Aegon), Michel Lamie (De Goudse) en Pieter Loyson (Onderlinge ’s Gravenhage) voor de klas gaan staan. Hetzelfde geldt voor directeuren Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars) en Aart Jan Paauw (Delta Lloyd).

In totaal zullen verzekeringsmedewerkers 512 lessen geven en daarmee 12.749 leerlingen bereiken. Onderdeel van de les is het bordspel Fix je risk, waarin verzekeringsbegrippen spelenderwijs behandeld worden. Het Verbond heeft financiële educatie tot een van de speerpunten gemaakt: “Wie op jonge leeftijd nadenkt over (financiële) risico’s, is later beter in staat weloverwogen keuzes te maken.”