Keukentafelsessie: ‘Op naar goud’

Een ongeluk op 4-jarige leeftijd tekende hem voor het leven, want Gertjan van der Linden (bondscoach van het Nederlands Dames Rolstoelbasketbalteam, de Orange Angels) verloor daarbij zijn beide onderbenen. Het knokken om óndanks zijn handicap zeer succesvol te zijn, werpt vruchten af. Op dit moment staat hij op de drempel van een Olympische droom: goud halen in Rio met zijn Orange Angels.

Gertjan van der Linden vertelde zijn toehoorders – directeuren en eigenaren van grote advieskantoren – tijdens de keukentafelsessie op 9 maart 2016, dat dit ambitieuze doel een stevige druk op zijn leiderschapscapaciteiten legt.

Leer jezelf kennen

“Leiderschap begint met jezelf leren kennen”, vertelde hij. “Ik heb veel gehad aan enkele sessies met een psycholoog die mij een spiegel voorhield en zelfinzicht gaf. Dat helpt me onder meer bij het zoeken van goede mensen voor mijn team. Dat valt niet mee, want ik ben aangewezen op de revalidatiecentra vol mensen wiens leven is ingestort. Wie door een ongeluk verlamd is geraakt, denkt niet direct aan een carrière als paralympiër.”

Het ultieme doel: de beste zijn

En dus is Van der Linden aangewezen op het verrichten van missiewerk. Mensen prikkelen, enthousiast maken, inspireren en drempels weghalen om ze toch die stap te laten zetten. Zijn zelfinzicht zorgt ervoor dat hij beter naar mensen luistert. Ook naar de speelsters die nu een gooi gaan doen naar dat ultieme doel: goud in Rio.

Samen voor de winst gaan

Wat daarvoor nodig is binnen het team: een cultuur waarin dat hoogste doel volledig is verankerd. “Ik doe steeds een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel als topsporter. Zit je in mijn team en zie ik je met een foto op Facebook staan met een grote zak chips, dan volgt even een gesprekje over beeldvorming. Dat is niet altijd leuk, maar wel nodig met ons doel voor ogen. Het gaat om het teambelang.”

Ruimte bieden aan leiders

In het verlengde daarvan is ‘teambuilding’ een belangrijk aspect. “De speelsters kennen elkaar. We hebben daarvoor een communicatietraject opgezet zodat ze van elkaar weten hoe ze in elkaar zitten, wat ze aan elkaar hebben.” Hij liet zijn team bovendien zelf 4 teamleiders aanwijzen, die het voortouw nemen, hun medespeelsters aanspreken als iets niet goed gaat. “Dat regelen ze zelf. Ik doe een stapje terug. Als je een leider in iemand wil zien, moet je hem of haar daar de gelegenheid voor geven. Dat haalt het beste in mensen naar boven.”

Dit aspect kon onder de toehoorders rekenen op instemming. Zelfsturende teams zijn ook in de advieswereld waardevol, vinden ze. Of ‘winnen’ ook het hoogste doel in deze branche moet zijn, daarover verschillen de meningen, vooral vanwege alle veranderingen. Wat ze wél meenemen uit het verhaal van de bondscoach, is dat je als leider niet té snel tevreden moet zijn. “Uitdagen moet’, zo verwoordde één van hen.

Gertjan’s tips:

Houd je doel voor ogen en wijk daar niet van af.

Faciliteer je mensen door ze vrijheid te geven en goed naar ze te luisteren.

Laat je teamspelers – medewerkers – van elkaar leren door de onderlinge communicatie te bevorderen. Het begrip dat zo ontstaat, helpt je hele team om het ultieme doel te bereiken.

