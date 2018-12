Financieel dienstverleners komen moeilijk aan nieuwe baan

Het gaat om mensen die in 2013 hun vaste baan in loondienst verloren, omdat het bedrijf waar zij werkten failliet ging. In totaal waren dat 68.000 mensen, waarvan bijna 4.000 in de financiële dienstverlening werkte. Van de 68.000 mensen had twee derde in 2015 weer een baan gevonden. Maar voor de financieel dienstverleners liggen de percentages wat lager. Slechts 57% van de ontslagen mensen had medio 2015 weer een baan.

Met dat percentage scoort de financiële dienstverlening slecht, sterker nog: het allerslechtste van alle sectoren. In sectoren als verhuur en handel van onroerend goed (59%), openbaar bestuur overheidsdiensten, en onderwijs (62%) en gezondheids- en welzijnzorg (65%) komen ontslagen mensen weer sneller aan de bak.