Bianca Tetteroo (Achmea) nieuwe nummer 1 in am:top 50 powervrouwen

De lijst met de 50 belangrijkste vrouwen in de verzekeringsbranche werd vanmiddag bekend gemaakt op het uitverkochte am:vrouwenevent bij Delta Lloyd. Het is de derde keer dat am: de lijst samenstelt. Bij de eerste editie was Bergstein nog de nummer 1. Zij werd opgevolgd door De Graaf en nu staat Tetteroo bovenaan. Dat heeft zij te danken aan haar benoeming in de raad van bestuur van Achmea in 2015. Tetteroo is daardoor verantwoordelijk voor 2.200 fte en een omzet van € 1,9 mld.

Nieuwkomers In de top 10 is een aantal nieuwkomers te vinden. Annette Mosman steeg met stip van 22 naar 4 door haar benoeming als CEO van Generali Nederland. Helemaal nieuw in de lijst is Xiao Wei Wu (Charlene), die plaats heeft genomen in de raad van bestuur van Vivat Verzekeringen. Annemarie Mijer Nienhuis maakte een grote sprong van plaats 35 naar 8, door haar benoeming als CRO in de raad van bestuur van Delta Lloyd.

Top 10

De complete am:top 50 powervrouwen werd dinsdag al meegegeven aan de deelnemers aan het am:vrouwenevent. De lijst staat in het nieuwe am:magazine, dat aankomende vrijdag op de mat valt. Hieronder staat alvast de top 10 (tussen de haakjes de positie in de lijst van vorig jaar):

1 (3). Bianca Tetteroo (1969): Sinds juni 2015 lid van de raad van bestuur van Achmea. In haar portefeuille zitten de divisie Pensioen & Leven van Achmea, Syntrus Achmea Pensioenbeheer, Achmea Investment Management en Achmea Bank. Ziet veranderen, reorganiseren en enthousiasmeren als de rode draad in haar loopbaan. Verantwoordelijk voor 2.200 fte en een premie-inkomen van € 1,9 mld (annual premium). Tetteroo maakt deel uit van het Groepscomité van Achmea.

2 (1). Ingrid de Graaf (1969): Lid raad van bestuur Delta Lloyd Groep sinds 2014. Commercieel verantwoordelijk voor het totale premie-inkomen van Delta Lloyd Groep: € 3,9 miljard en voor 2.000 fte. Daarvoor sinds 1 maart 2013 als algemeen directeur van de commerciële divisie van Delta Lloyd al de hoogst gepositioneerde vrouw bij de verzekeraar. Werd klaargestoomd als CEO bij ABN Amro verzekeringen.

3 (2). Karin Bergstein (1967): Als lid van de raad van bestuur van ASR verantwoordelijk voor leven, schade, uitvaart en bancair. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor Europeesche Verzekeringen en de afdelingen Intermediaire Distributie en Klantservices. In cijfers gaat het om 1.700 fte en een omzet van € 1,85 mld. Voor haar overstap naar ASR in 2010 was Bergstein in diverse functies werkzaam bij ING.

4 (22). Annette Mosman (1967): Is sinds juni 2015 als CEO van Generali Nederland verantwoordelijk voor een balanstotaal van € 5,9 mld (cijfers 2014) en 440 fte. Hiervoor was zij sinds 2009 CFRO bij Generali. Daarnaast is zij lid van het bestuur van Verbond van Verzekeraars en van het sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden. Tot augustus 2009 werkte zij voor KPMG.

5 (4). Dorothee van Vredenburch (1964): Bestuurslid NN Group. Als Chief Change & Organisation, verantwoordelijk voor HR, Talent Management, Corporate Communications en Duurzaamheid, zo’n 275 fte. Het team dat de recente beursgang van NN de afgelopen jaren heeft voorbereid valt onder haar directe verantwoordelijkheid. Hiervoor lid van het bestuur van ING Insurance EurAsia.

6 (-). Xiao Wei Wu (Charlene) (1980): Lid van de raad van bestuur van Vivat Verzekeringen en als Chief Transformation Officer verantwoordelijk voor de verandering binnen Vivat, onderdeel van het Chinese Anbang. Wu werkt sinds 2012 voor Anbang in diverse functies. Voor die tijd werkte zij bij McKinsey Shanghai als Associate Principal voor de verzekeringssector in Azië. Vivat Verzekeringen trekt de komende drie jaar uit voor de veranderingen waarbij het toegaat naar één centrale organisatie. Vivat boekte over 2014 ongeveer € 2,89 mld (bedrijfsbreed) aan premie-inkomsten met 3.600 fte.

7 (7). Merel van Vroonhoven (1968): Sinds 1 april 2014 voorzitter van het bestuur van de AFM en verantwoordelijk voor de General Counsel, de Interne Audit dienst en de afdelingen Strategie, Beleid en Internationale Zaken en Communicatie. Van 2009 tot april 2014 was ze lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Spoorwegen. Daarvoor bekleedde ze verschillende functies bij ING.

8 (35). Annemarie Mijer Nienhuis (1970): Sinds 2015 CRO en lid van de raad van bestuur van Delta Lloyd. Zij begon haar loopbaan bij ING Groep, waar zij diverse directie- en managementfuncties vervulde op het terrein van riskmanagement. In 2013 werd zij benoemd tot chief risk officer in het managementteam van het Levenbedrijf van NN. Zij stuurt in haar huidige functie 60 fte aan.

9 (8). Marjo Vissers-Kuijpers (1968): Is sinds december 2014 divisievoorzitter Zorg bij Coöperatie VGZ en geeft leiding aan de divisie Zorg (480 fte) die jaarlijks voor € 10 mld aan zorg inkoopt. Vissers-Kuijpers komt uit de eigen organisatie vanVGZ. Zij heeft een brede ervaring in de financiële dienstverlening en was voorheen divisievoorzitter Klantenservice en Operatie.

10 (6). Hanneke Jukema (1964) CEO ABN Amro verzekeringen, de joint venture van Delta Lloyd en ABN Amro. Verantwoordelijk voor een premieomzet van € 583,2 mln en 463 fte. Daarvoor vervulde Jukema diverse directie- en managementfuncties binnen Delta Lloyd. Op 1 maart 2013 volgde ze Ingrid de Graaf op.