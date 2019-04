Social media belangrijk in strijd van zorgverzekeraars

Net als vorig jaar lag de piekperiode van webcare tussen Kerst en oud en nieuw. De drukste dag was 30 december waarbij verzekeraars bijna 2.500 vragen en opmerkingen op zich afgevuurd kregen via Facebook en Twitter. Zilveren Kruis, Ditzo en Menzis kregen de meeste vragen. Het grootste aantal reacties kwam binnen via Facebook. Dit kwam met name door de succesvolle hartstocht-actie van Ditzo.

Hot topics

Lage premie, eigen risico en vrije keuze waren ook dit jaar weer hot topics. De hartstocht-actie van Ditzo, aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, staat in de top 3 van meest gebruikte hashtags deze zorgperiode. Niet alleen werd er volop over deze actie getwitterd, maar er werden ook selfies met het blauwe hart gedeeld op de Facebook pagina. Naast #dehartstocht werden #ZilverenKruis en #VGZ vaak genoemd.

2016

In januari nam de activiteit op Facebook en Twitter weer af. De trending topics waren het contact met de klantenservice, berichten over overstappen en vragen over de brief met de zorgpas. In de eerste week van januari werden er nog 3.633 berichten aan de zorgverzekeraars gestuurd. Daarna daalde het aantal berichten.