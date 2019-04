Serviceprovider VKG viert 10 jaar On Stage

De Hoornse serviceprovider VKG organiseert in april voor de tiende keer de ‘VKG On Stage dagen’. Dit netwerkevenement, met als thema ‘DIVA op koers’, pakt vanwege het jubileum groter uit dan normaal, met het evenementenschip de Ocean Diva, Jan Kees de Jager en Ruth Jacott.

Er zullen 45 verzekeraars en netwerkpartners aanwezig zijn om bezoekers bij te praten over ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Voor het tweede lustrum heeft VKG een passend programma samengesteld, met Sophie van Hoytema als dagvoorzitter. Oud-minister van Financiën Jan Kees de Jager geeft zijn visie op de toekomst van het vak van assurantieadviseur. De On Stage dagen zijn in Lelystad (14 april), Tiel (19 april) en Rotterdam (21 april) en zijn kosteloos toegankelijk voor assurantieadviseurs. Ook adviseurs die geen klant zijn bij VKG zijn van harte welkom.