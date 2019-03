Onterecht NEN-clausules en de verstrekkende gevolgen

Om het nuttige met het aangename te verenigen, biedt de GSFD aansluitend een lezing aan. Gepresenteerd door Robert Hendriks van Parkstad inspecties en Parkstad energienormen. Bekijk hier het profiel van Robert Hendriks: “Op veel brandverzekeringen staat vaak onterecht een NEN-clausule. Deze kan verstrekkende gevolgen hebben bij schade!”, aldus Hendriks.

Tijdens deze bijeenkomst worden onze leden bijgepraat over veiligheidsinspecties op het gebied van NEN-normen en Safety.

Nieuwsgierig geworden naar het jaar programma 2016 GSFD? Bekijk onze agenda

Leden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst

http://www.gsfd.nl/aanmelden/

Let op: Het aantal plaatsen is beperkt. Vol is vol.