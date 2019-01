Nick Jue (ING): ‘Kracht van olifant combineren met wendbaarheid hazewindhond’

Om nieuwe start-ups en opkomende Fintech-bedrijven het hoofd te bieden, is ING bezig om zijn interne organisatie anders in te richten. Op het Fintech-event Breaking Barriers vertelde Nick Jue, CEO van ING Nederland, over die veranderingen.

Jue begon zijn presentatie met een afbeelding van een olifant op een renbaan, die aan de buitenkant werd ingehaald door hazewindhonden. Dat is hoe er volgens hem hoe er momenteel naar de concurrentiestrijd in de financiële sector wordt gekeken. Enerzijds de grote olifant, die veel kracht heeft, maar tegelijkertijd ook log en langzaam. Die staat voor de institutionele partijen in de branche, zoals de grootbanken. Daarnaast de nieuwe start-ups, afgebeeld als de hazewindhond, die nog niet de kracht heeft, maar wel sneller kan bewegen en manoeuvreren.

ING wil het voor elkaar krijgen om die twee kwaliteiten te combineren om de slag met de start-ups te winnen. “We geloven dat we op het pad zijn om een stap voor te blijven”, zei Jue tijdens het event. “We willen ervoor zorgen dat we nog steeds de kracht van de olifant hebben, maar ook de wendbaarheid van de hazewindhond.”

Spotify-model

Dat wil ING bereiken door een Spotify-model door te voeren in de interne organisatie. Voor die manier van werken heeft ING zich laten inspireren door de werkprocessen bij succesvolle start-ups als Spotify en Netflix. Jue distilleerde daar drie elementen uit om de organisatie aan te passen: omnichannel-communicatie, het werken met zelfsturende teams (‘agile way of working’) en het aanpassen van de cultuur. “We hebben de silo’s doorbroken”, vertelde Jue over de consequenties van de nieuwe manier van werken. “Eerder waren bij alle ontwikkelingen marketing managers, product managers, business managers, etc. betrokken. Nu werken we in multidisciplinaire teams die van begin tot eind verantwoordelijk zijn voor een project.”

De nieuwe cultuur werd ook op papier gezet onder de noemer ‘The Orange Code’. De drie belangrijkste onderdelen daarvan zijn:

Pak iets aan en zorg dat het gebeurt;

Help anderen om succesvol te zijn;

Loop altijd een stap voor.

ING is momenteel bezig om de nieuwe werkwijze door te voeren. Jue: “We weten nog niet precies hoe het eruit gaat zien, maar we experimenteren en proberen. Ik geloof dat we op het goede pad zijn.”