Menno Lanting: ‘Ook klein assurantiekantoor kan olietanker zijn’

De kwalificatie olietanker is niet alleen voorbehouden aan grote organisaties, zegt adviseur, auteur en spreker Menno Lanting. Ook kleine ondernemingen vinden het vaak ontzettend moeilijk om te veranderen. Lanting, auteur van onder meer ‘Hoe word ik een speedboot?’ legt op dinsdag 19 april tijdens het event am:kantoorvandetoekomst uit wat daar aan te doen is.

Je spreekt veel voor financieel dienstverleners, kun je een speedboot of een olietanker aanwijzen?

“Nou dat zou bijna veronderstellen dat ik een waardeoordeel geef. In de financiële dienstverlening zijn veel gevestigde partijen, groot én klein, die in relatief korte tijd relevantie en business verliezen en een stel speedboten langszij zien komen. De bestaande clubs hebben vaak niet de wendbaarheid om snel te veranderen. Dat geldt voor grote verzekeraars, maar ook voor het intermediair. Ook een advieskantoor kan een olietanker zijn. Toch zou ik olietankers niet willen afschrijven: zo’n organisatie heeft ook voordelen. Het is solide, ademt betrouwbaarheid uit; je mag er als klant vanuit gaan dat een aantal basiszaken op orde is.”

Niettemin heet jouw boek: ‘hoe word ik een speedboot’?

“Ja. De uitdaging is wat mij betreft het creëren van een hybride organisatie. Je hoeft niet je hele bedrijf op z’n kop te zetten. Er zijn een heleboel zaken die je in stand kunt houden. Je hebt immers ook veel medewerkers die gewend zijn om op de olietanker te werken, en dat is prima. Maar daar om heen moet je speedboten gaan inzetten. Kleine clubjes die snel werken, nieuwe ideeën uitvoeren, nieuwe technologie en concepten uitproberen.”

En hoe wordt een klein kantoor dan een speedboot?

“De cruciale factor is de mentale wendbaarheid van de ondernemer en zijn personeel. Mensen houden nu eenmaal niet van veranderen, we houden vast aan wat we kennen, zelfs als dat betekent dat we alles gaan verliezen. Bovendien is er vaak bestaande business die geld oplevert en die je draaiende moet houden. En de mensen die je in dienst hebt zijn vaak aangenomen vanwege hun vakkennis, en niet omdat ze innovatief en creatief zijn. Toch kan ook een klein bedrijf speedbootjes creëren. Werk aan de mindset van jezelf en je personeel. Maak twee mensen vrij die iets nieuws gaan proberen. Kijk wat dat oplevert. Geef ze de vrijheid om te stoppen als iets niet werkt en weer door te gaan met iets anders. En intussen laat je de tanker gaan, want die levert nu geld op.”

