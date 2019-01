Meediscussiëren over verzekeringsvrouwen aan de top

Cas Verhage (Nh1816), Monique de Vos (Chasse Executive Search) en Ton Hopmans (Yacht) voeren op dinsdag 8 maart de slotdiscussie aan over diversiteit in de verzekeringssector tijdens het am:vrouwenevent ten kantore van Delta Lloyd in Amsterdam.

Het onderwerp houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Hoe krijg je vrouwen in de top? Een quotum? Of moeten we wat anders doen? Op 8 maart gaat het daarover.

Dat er wel degelijk vrouwen in de top van de verzekeringswereld zijn laten we zien met de am:top50. Vorig jaar stond Ingrid de Graaf, RvB-lid van Delta Lloyd, op één. Zij zal tijdens het event een verhaal houden over haar carrière en hoe vrouwen de top bereiken. De am:top 50 zal de nodige verschuivingen laten zien: zo trad Bianca Tetteroo toe tot de Raad van Bestuur van Achmea, werd Annette Mosman CEO van Generali Nederland en versterkte Annemarie Mijer-Nienhuis de RvB van Delta Lloyd.

Symptoombestrijding

Marja Wagenaar, consultant, bestuurder, politicoloog en voormalig politicus, houdt ook een verhaal. Zij vindt een topvrouwenquotum symptoombestrijding. Wagenaar vindt als coach van vrouwelijk talent dat de carrièrevrouwen vooral zichzelf in de weg zitten met een overdosis aan perfectionisme en aversie tegen zelfpromotie. “Daarmee ontzeggen ze zichzelf de toegang tot de informele circuits die zo belangrijk zijn in de besluitvorming op het hoogste niveau”, zegt ze.

Haar boek Het Leiderschapsboek voor Vrouwen krijgen de bezoekers van het event mee naar huis.

Ook is er een bijdrage van headhunter Olivier Kist (The Executive Network) die laat zien hoe bedrijven zoeken en wat zij willen.

Bevechten

Een paneldiscussie sluit de middag af. Headhunter Monique de Vos van Chasse plaatst vrouwen in de top van verzekeraars en houdt niet van gemuts. Ton Hopmans van Yacht en Cas Verhage van Nh1816 hebben hun eigen visie. Moeten vrouwen hun plek krijgen of zullen ze die gewoon ouderwets moeten bevechten? De meningen verschillen, maar de discussie is nuttig.

Meepraten? Er zijn nog een paar plaatsen. Inschrijven kan hier.