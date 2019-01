Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars in aantocht

Eind februari kan de eerste groep adviseurs en bemiddelaars de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2016 invullen. Deze vragenlijst is de opvolger van het self assessment dat toezichthouder AFM tot en met eind 2014 aan de adviseurs en bemiddelaars stuurden. Het invullen is verplicht.

De marktmonitor adviseurs & bemiddelaars levert belangrijke input voor het risicogestuurde toezicht van de AFM. “Net als in 2015 versturen wij de vragenlijst in het voorjaar. Dit sluit beter aan bij onze jaarlijkse activiteitenagenda. Zo kunnen we met onze toezichtactiviteiten beter inspelen op het beeld dat uit de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars naar voren komt en ons toezicht zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten”, aldus de AFM in de nieuwsbrief.

Administratieve last

Een belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de uitvraag heffingsmaatstaf dit jaar in de vragenlijst is opgenomen. Daarmee verwacht de AFM de administratieve last voor de adviseurs en bemiddelaars te verkleinen. “In de opzet van de vragenlijst is ten opzichte van vorig jaar verder weinig veranderd. Op enkele punten is de vraagstelling verduidelijkt. Ook is op basis van feedback de begrippenlijst verbeterd”, aldus de toezichthouder.

Drie groepen

De totale groep van adviseurs en bemiddelaars die de vragenlijst moeten invullen, splitst de AFM op in drie groepen. De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 22 februari de vragenlijst invullen. Groep twee vanaf 29 februari en groep drie vanaf 14 maart. Voor het invullen van de vragenlijst krijgen alle groepen vijf weken de tijd.