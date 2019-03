Leon van Riet volgt Onno Verstegen op bij Delta Lloyd

De Raad van Commissarissen van Delta Lloyd wil Leon van Riet (51) benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Van Riet volgt Onno Verstegen op, die per 1 februari 2016 is teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur. DNB en de AFM hebben al ingestemd met de voorgenomen benoeming.

Van Riet is sinds 1999 in dienst van Delta Lloyd, vanaf oktober 2010 in de functie van algemeen directeur van Delta Lloyd Leven, de grootste operationele divisie binnen Delta Lloyd. Voor 2010 vervulde Leon de rol van CIO Delta Lloyd Groep en gaf hij leiding aan Group IT. President-commissaris Rob Ruijter: “Wij zijn verheugd dat wij met Leon van Riet binnen Delta Lloyd snel in de opvolging van Onno Verstegen hebben kunnen voorzien. Leon kan bogen op ruime management ervaring binnen Delta Lloyd en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de commerciële en operationele performance van de onderneming. Wij wensen Leon veel succes toe in zijn nieuwe functie.”