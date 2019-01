Gratis advies voor Hiscox-klanten

ICT-recht en internetrecht zijn nieuwe en vaak complexe rechtsgebieden. “Veel ondernemers zijn nog niet goed genoeg op de hoogte van de juridische aspecten van hun dienstverlening”, vertelt Steven Ras, partner bij ICTRecht. “Niet iedere ICT-professional realiseert zich de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals het melden van een datalek. Dat geldt ook voor het belang van bijvoorbeeld een bewerkersovereenkomst: afspraken die een bedrijf maakt met een externe partij die persoonsgegevens voor het bedrijf verwerkt, zoals een clouddienstverlener, hostingbedrijf of marketingbureau. Dat kan risico’s met zich meebrengen, zeker nu de wet- en regelgeving steeds strenger wordt en boetes kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.” Ook gebeurt het nog regelmatig dat de algemene voorwaarden van een bedrijf niet aansluiten op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, of elkaar zelfs tegenspreken. “In dat geval denkt iemand het goed geregeld te hebben, maar kan hij bij een conflict bedrogen uitkomen”, aldus Ras.

Twee juridische pakketten

“Als toonaangevende verzekeraar op het gebied van cyber- en datariskverzekeringen is Hiscox op zoek gegaan naar een oplossing om deze risico’s te verkleinen”, vertelt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance & Cyber & Data Risks. “Die is gevonden in de samenwerking met ICTRecht. Samen hebben we twee juridische pakketten ontwikkeld, waarvan onze verzekerden gebruik kunnen maken. Deze twee pakketten complementeren onze dienstverlening op het gebied van risicomanagement voor professionals en bedrijven, waardoor we onze relaties nog beter kunnen ontzorgen.”