Delta Lloyd zet impopulaire claimemissie door

Aandeelhouders van Delta Lloyd hadden de laatste tijd veel kritiek op de emissie, omdat het ten koste zou gaan van het dividend dat zij zouden krijgen. Dat moeten zij na de emissie gaan delen met meer aandeelhouders. De aandeelhouders zagen wel het belang van een emissie, maar vonden de omvang van € 1 mld wel heel erg groot. Daarnaast wil een Taiwanese investeerder, Fubon, Delta Lloyd zelfs aansprakelijk stellen voor het koersverlies in het afgelopen jaar.

Ondanks het verzet en de tegengeluiden zet de verzekeraar de emissie toch onveranderd door, blijkt nu. Het is niet zeker of een meerderheid van de aandeelhouders tijdens de vergadering, op 16 maart, voor gaat stemmen. Maar ook in dat geval is Delta Lloyd van plan om door te gaan met de emissie.