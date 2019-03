Bezoekers amweb verdeeld over verzadiging vergelijkingsmarkt

Met het vertrek van Hoyhoy (overgenomen door concurrent Pricewise) en het verdwijnen van het kleinere Betch rijst de vraag of de markt voor vergelijkingssites zijn verzadigingspunt heeft bereikt. De bezoekers van amweb waren er nagenoeg precies verdeeld over.

Op een totaal van 476 stemmers was het verschil uiteindelijk 10 stemmen: 243 mensen (51%) lieten weten dat zij vinden dat de vergelijkingsmarkt inderdaad verzadigd. Volgens hen is er alleen maar ruimte voor een paar grote partijen en die is nu al ingenomen. En dus bleef er een ‘minderheid’ van 49% over die het tegenovergestelde vonden: volgens hen is er altijd nog ruimte voor een partij die met een goed concept komt.

Niek Hoek

De nieuwe peiling gaat over de opvallende uitspraken die Niek Hoek deze week deed in een reactie op een redactioneel commentaar van het FD over de claimemissie van Delta Lloyd. De oud-CEO van Delta Lloyd kapittelde daarin zowel toezichthouder DNB als de krant. DNB maakt volgens Hoek van Nederland ‘een bananenrepubliek waar spelregels op basis van volstrekte willekeur continu veranderen’. Heeft Hoek gelijk met zijn harde kritiek? Of doet DNB juist goed werk om verzekeraars duurzaam te maken? Stem!

