Winterserie (12): terugblikken en vooruitzien met Ab Flipse

Waar kijk je met voldoening op terug?

“Het volledig op de kaart zetten van de Vereniging Woekerpolis.nl en het feit dat we gegroeid zijn naar 100.000 leden. Ook kijk ik met voldoening terug op de samenwerking met onze juridisch sterke partner ConsumentenClaim. En tot slot op het eerste volle jaar adviseren en coachen zonder bemiddelen. Nu pas realiseer ik 100% klantbelang. Dat geeft veel vrijheid, energie en voldoening.”

Wat wil je volgend jaar echt nooit meer horen?

“Banken en verzekeraars die zich verschuilen achter juridische argumenten om de door hen zelf veroorzaakte renteswap en woekerpolisshit niet te hoeven oplossen. Toezichthouders die geen kordate maatregelen treffen naar de grote spelers. Liegende, amateuristische en ‘verweven’ bestuurders die anderen ‘dwingen’ integer te zijn. Een softe overheid die weigert mee te werken aan een collectieve oplossing voor miljoenen gedupeerde particulieren en bedrijven. Slagers die hun eigen vlees keuren.”

Welke drie speerpunten staan er op jouw agenda voor 2016?

“Het eerste is proberen een bijdrage te leveren aan minder, efficiënter, goedkoper en meer proactief toezicht. Het tweede is nog meer kennis overdragen aan de consument via mijn wekelijkse radioprogramma, het geven van kennissessies en verzorgen van gastlessen op middelbare scholen. Het derde speerpunt is onderzoeken of we via bemiddeling versnelling kunnen krijgen in het woekerpolisdossier. Mijn oproep is serieus met elkaar in overleg te gaan. Luister naar elkaars argumenten en zoek actief naar een oplossing. Conflicten die via open overleg worden opgelost zorgen voor minder druk op de rechter, consumenten gaan positiever denken over de branche (en de overheid) en medewerkers van banken en verzekeraars krijgen weer zin in hun werk. Een oplossing via bemiddeling is goedkoper dan procederen. Dit dossier oplossen zal de consument aangenaam verrassen en de branche nieuwe positieve energie geven.”

Wie krijgt er jouw ‘beste wensen’ en waarom?

“Iedereen die de moed heeft consumenten (burgers) te waarschuwen voor de risico’s van ons financiële systeem en hen wijst op de eventuele consequenties. Geef de consument (burger) zonder dat hij/zij er zelf om vraagt, 100% begrijpelijk, professioneel, ongebonden, eerlijk en op de toekomst gericht advies.”

Welke gebeurtenis van 2015 wil je het liefst vergeten?

“Ik wil geen enkele gebeurtenis uit 2015 vergeten, omdat ik uit iedere gebeurtenis lessen trek. Of het nu gaat om terreuraanslagen, vluchtelingcrisis, Griekenland, bestuurlijke falen van Europa, renteswaps of woekerpolissen procedures. Er is veel verdriet, chaos, onrecht en dus veel om je zorgen over te maken. Stilzitten is geen optie, aanpakken wat binnen je vermogen ligt wel.”

