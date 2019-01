Van Gaal en Dijsselbloem steggelen over reden vertrek

Annemarie van Gaal en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem steggelen in het openbaar over de reden van Van Gaals vertrek bij de AFM. Volgens Dijsselbloem werd Van Gaal te veel beperkt in haar nevenactiviteiten, Van Gaal weerspreekt dat.

De minister zei in gesprek met RTL Z dat Van Gaal uit de Raad van Toezicht van de AFM stapte omdat ze te veel beperkt werd in haar andere werkzaamheden. “Zij wilde heel graag dit werk doen, heeft het ook een half jaar met veel plezier gedaan. Maar er zitten natuurlijk beperkingen aan bepaalde nevenactiviteiten en zij wil daar heel actief in blijven. Uiteindelijk heeft ze afgewogen dat ze dat toch belangrijker vind en dan past de Raad van Toezicht daar toch niet bij. Het is zoals het is, ik vind het jammer.”

De minister werd gevraagd of Van Gaal dit niet vooraf had kunnen bedenken, zeker na al het gedoe rondom nevenactiviteiten in de vorige Raad van Toezicht. Dijsselbloem: “Achteraf kun je zeggen: had ze dat niet van tevoren kunnen verzinnen? Dat weet ik niet.” De minister vond niet dat de AFM duidelijker had moeten communiceren over het vertrek. “Transparantie heeft de AFM wel betracht. Ze hebben meteen op de website de veranderde samenstelling van de Raad van Toezicht gezet. Ze hebben er geen persbericht aan besteed, dat doen ze volgens mij nooit als er een lid van de Raad van Toezicht vertrekt. Dan wordt daar niet apart een persbericht aan besteed. En volgens mij is er met mevrouw Van Gaal afgesproken dat zij, omdat het haar beslissing was, zo nodig toelichting zou geven. En dat heeft ze ook gedaan.”

Onjuist

Maar Van Gaal laat op haar beurt aan het FD weten dat de lezing van de minister onjuist is. “Ik heb alles opgegeven wat ik moest opgeven voor ik bij de AFM begon, en verder heb ik geen nevenactiviteiten op enkele commissariaten na. Er is dus niets meer wat ik zou kunnen of moeten opgeven”, zegt ze. Duidelijkheid in de situatie komt er nog steeds niet, omdat Van Gaal niet zegt waarom ze wel vertrokken is.